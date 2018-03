Favoriten: "Rhythmus unserer Stimmen" im Laaer Wald

Wien (OTS) - Der Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli" und der "Dachverband lateinamerikanischer Vereine in Österreich" richten am Samstag, 6. Juli, ein vergnügliches Fest für Groß und Klein aus. Die Veranstaltung hat den Titel "Zum Rhythmus unserer Stimmen". Das beschwingte Kinder-Programm dauert von 14.00 bis 17.00 Uhr. Animateure des "Centro Cultural Papagayo" und andere Unterhalter sorgen für Kurzweil. Von Spielen bis zu einer "Zumba"-Vorführung reichen die Aktivitäten. Ab 17.30 Uhr erfreuen "Miguel Leonardo" und seine Freunde die Festgäste mit afro-karibischen Klängen. Auftritte der Künstler "Oye Como Va" (Salsa), "Coby Trip" (Hip Hop) und "Ache" (Samba und Tropical Dance) lassen keine Langeweile aufkommen. Zu den Höhepunkten der Zusammenkunft gehören die Konzerte der Kapelle "Dottore Guzman Band" (Fusion) und der Formation "Atacama" (Folk). Der Eintritt zu der Festivität im Böhmischen Prater (beim "Tivoli-Saloon", 10., Laaer Wald 30 c) ist gratis. Auskünfte über die fröhliche Feier (Motto: "Lateinamerika in Wien III") bekommen Interessierte unter den Rufnummern 689 91 91 und 0650/717 82 04. E-Mails an den Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli":

saloon@tivoliwien.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli":

www.tivoliwien.at

www.tivoli.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at