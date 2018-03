Pressefrühstück: Welthepatitistag - Informiere Dich. Schütze Dich. Lass Dich testen!

Wien (OTS) - Anlässlich des Welt-Hepatitis-Tages am 28. Juli lädt die Selbsthilfegruppe für Leberkranke und Transplantierte, Landesgruppe Salzburg, am Dienstag, 23. Juli, 10 Uhr zum

Pressefrühstück

"Näher als Du denkst" - Hepatitis:

Informiere Dich. Schütze Dich. Lass Dich testen!

Präventionsmaßnahmen

Risikogruppen

Symptome, Diagnose & Therapien bei Hepatitis C

Wann: 23. Juli 2013, 10 Uhr

Wo: m32, Mönchsberg 32, 5020 Salzburg (Wegbeschreibung siehe unten)

Weltweit leben etwa 350 Millionen Menschen mit einer chronischen Hepatitis B, an Virushepatitis C sind mehr als 180 Millionen Menschen erkrankt.[1] Pro Jahr sterben bis zu einer Million Menschen an den Folgen dieser Infektion. Wie viele Menschen in Österreich infiziert sind, lässt sich nur grob schätzen: 40.000-80.000, laut Experten, haben Hepatitis B, 70.000-80.000 Virushepatitis C, in Salzburg einige Tausend. Die Dunkelziffer ist hoch, viele wissen nicht, dass sie infiziert sind. Prävention ist gefragt! Während als bester Schutz vor Hepatitis A und B die Impfung gilt, schützen vor Virushepatitis C nur entsprechende Vorsichtsmaßnahmen. Das Motto des diesjährigen Welt-Hepatitis-Tages: "Näher als Du denkst. Das ist Hepatitis... Informier Dich. Schütz Dich. Lass Dich testen."[2]

Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung:

- Maria Fellner, Betroffene und Vorsitzende der Selbsthilfegruppe für Leberkranke und Transplantierte Salzburg: "Aufklärung ist der beste Schutz. Vorsichtsmaßnahmen vor Hepatitis B und C"

- Dr. Michael Strasser, Leiter der Hepatologischen Ambulanz der Salzburger Landeskliniken: "Hepatitis C bleibt oft lange unbemerkt:

Erhöhte Leberwerte bei Routineuntersuchungen können ein erstes Warnsignal sein, das jedoch oft ignoriert wird. Lassen Sie sich testen!"

- Prim. Univ. Prof. Dr. Christian Datz, Vorstand der Abt. für Innere Medizin im Krankenhaus Oberndorf: "Hepatitis C ist heilbar. Früher Behandlungsbeginn reduziert die Nebenwirkungen der Therapie und verhindert dramatische Folgen wie Leberzirrhose und Leberkrebs"

- Heinz Brodinger: Ich bin geheilt! Stationen im Leben eines Betroffenen!

