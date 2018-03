Verwaltung CONtrovers: Dialog zwischen Politik und Verwaltung

Wien (OTS) - Am 27. Juni 2013 fand unter dem Motto "Strategien an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung erfolgreich umsetzen" die Veranstaltung Verwaltung CONtrovers von Contrast Management-Consulting und dem Controller Institut statt. Karl Hutter vom Bundesministerium für Inneres und Thomas Hofer vom Land Steiermark präsentierten Best-Practices und diskutierten mit Thomas Klein, Managing Partner bei Contrast Management-Consulting, über die strategischen Herausforderungen an dieser bedeutenden Schnittstelle.

