Neues Volksblatt: "Gefährlicher Wahn" von Christian HAUBNER

Ausgabe vom 1. Juli 2013

Linz (OTS) - Das Schnüffeln in E-Mails, SMS oder Anruferlisten im Handy des Partners hat wohl schon mehr als nur eine Paarbeziehung zerstört. Denn das Vertrauen ist nach einer derartigen Demonstration des Argwohns unwiederbringlich verloren.

Was im persönlichen Bereich gilt, hat auch im diplomatischen Verhältnis zwischen Staaten seine Gültigkeit. Daher können die Auswirkungen auf die transatlantischen Beziehungen zwischen den EU-Ländern und den USA - sollten sich die Vorwürfe in den angeblichen Geheimdokumenten als richtig erweisen - noch gar nicht abgeschätzt werden.

Auch die Rolle der USA in der Welt müsste dann einmal mehr kritisch hinterfragt werden. Denn eines ist klar: Wer Institutionen und Politiker seiner Partner derart ungeniert mit Schnüffelprogrammen und Abhörwanzen ausspioniert, der begegnet seinem Gegenüber wohl in keiner Weise auf Augenhöhe. Und es ist auch kein Zeichen des viel beschworenen Vertrauens zueinander.

Bei allem Respekt für das Bedürfnis der USA, sich gegen alle möglichen terroristischen Aktivitäten zu schützen: Die Europäische Union sowie deren Protagonisten zählen mit Sicherheit nicht zu derartigen Gefahrenquellen oder gar zur "Achse des Bösen". Sollte der US-Geheimdienst das dennoch glauben, so würde er unter krankhaften Vorstellungen leiden, die man als Verfolgungswahn bezeichnet. Und das ist bei einer Supermacht eine gefährliche Sache.

