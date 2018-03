Tiroler Tageszeitung vom 1.Juli 2013; Leitartikel von Floo Weißmann: "Diplomatischer Affront".

Innsbruck (OTS) - Utl: Wenn es stimmt, dass ein amerikanischer Geheimdienst Millionen europäischer Bürger und sogar Diplomaten überwacht hat, dann muss Europa über Konsequenzen nachdenken, die Washington zur Vernunft bringen.

Mit der angeblichen Überwachung von Politikern und Diplomaten der EU durch einen US-Geheimdienst hat der Spionageskandal eine neue Dimension erreicht. Zunächst geht es jetzt um die Aufklärung dessen, was die berüchtigte NSA tatsächlich in EU-Einrichtungen getrieben hat. Doch angesichts der Schwere der Vorwürfe steht schon jetzt fest, dass Europa in seinem Verhältnis zu Amerika nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. Die Europäische Union muss Druck auf die USA ausüben, damit diese den Umfang ihrer Spionage in Europa endlich offenlegen.

Bisher bestand der Spionageskandal vor allem aus dem Vorwurf, dass die Datenschnüffler ihre Nasen auch in Server von Internet-, Telefon-und anderen Unternehmen gesteckt hätten. Der Einbruch in die Privatsphäre von Normalbürgern mag zu Recht empören, sollte aber nicht überraschen. Es ist der Zweck eines Geheimdienstes, diskret und oft illegal Informationen zu beschaffen, die offiziell nicht zugänglich sind. Mit dem Internet-Zeitalter hat sich diese Aufgabe in die digitale Welt verlagert, und seit 9/11 geht die größte Gefahr von nichtstaatlichen Akteuren aus. Spätestens seit den Konflikten um Bank- und Passagierdaten sollte Europäern klar sein, dass letztlich nichts, was auf einem amerikanischen Server liegt, vor dem Zugriff der dortigen Behörden sicher ist.

Die USA von Präsident Barack Obama abwärts hatten die Überwachung bisher stets mit der Terrorabwehr gerechtfertigt und als Segen auch für Europa dargestellt. Doch mit der jüngsten Enthüllung zerbröselt diese Argumentation. Denn die Europäische Union ist kein Terrorist, sondern der wichtigste Verbündete der USA. Sollte es zutreffen, dass die NSA auch Einrichtungen der EU abgehört hat, dann wäre das ein diplomatischer Affront und ein Vertrauensbruch, den die Europäer sanktionieren müssen.

Erschwerend kommt eine weitere Enthüllung hinzu. Demnach hat die NSA in Europa keineswegs nur gezielt nach Terroristen gesucht, sondern vorbeugend die Internet- oder Telefondaten von Millionen Europäern protokolliert. Das erinnert eher an den Kontrollwahn eines Regimes als an eine mit Bürger- und Freiheitsrechten ausgestattete Demokratie. Auch diesen Exzess können die Europäer nicht einfach hinnehmen.

Empörung und Protest werden möglicherweise nicht genügen, um der amerikanischen Spionage Grenzen zu setzen, die mit westlichen Grundwerten und der Beziehung unter Verbündeten vereinbar sind. Sollten die jüngsten Enthüllungen bestätigt werden, dann müssen die Europäer überlegen, ob und welche Mittel sie haben, um diese Grenzen notfalls zu erzwingen.

