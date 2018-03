Walser unterstützt Kurz-Vorschlag nach verbindlicher Politischer Bildung in den Schulen

Grüne: ÖVP ist aber unglaubwürdig, wenn sie gleichzeitig den verbindlichen Ethikunterricht verhindert

Wien (OTS) - "Wir fordern seit langem ein Pflichtfach Politische Bildung ab der Sekundarstufe", meint Harald Walser zum Vorschlag von Staatssekretär Sebastian Kurz, ein zusätzliches Pflichtfach "Staatskunde" ab der fünften Schulstufe einzuführen: "Warum sich die Forderung des Staatssekretärs allerdings nur auf das Fach Staatskunde bezieht und nicht auf ein umfassendes Fach Politische Bildung, erschließt sich für mich nicht." Walser kritisiert aber, dass Kurz Mängel in der Werteerziehung erneut ausschließlich bei Kindern und Jugendlichen mit migrantischem Hintergrund ortet.

"Unverständlich ist weiters, warum die ÖVP nach wie vor den von uns geforderten verbindlichen Ethikunterricht ablehnt. Wertehaltung gehen weit über das Politische hinaus. In unserer multireligiösen beziehungsweise nichtreligiösen Welt sollen Jugendliche in der Schule mit oft unterschiedlichen Wertvorstellungen konfrontiert werden und darüber unter sachkundiger Anleitung diskutieren", so Walser: "Am besten geeignet ist dafür ein verbindlicher Ethikunterricht!"

