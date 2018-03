BZÖ-Wahlkonvent III: Bucher: Wir sind die Steuersenkungspartei!

"Zuerst ignorieren sie dich, dann belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich, am Ende gewinnst du!"

Wien (OTS) - "Die BZÖ-Familie ist heute zusammengekommen, um Österreich von dieser selbstgefälligen Machtarroganz von Rot und Schwarz zu befreien. Das ist unser Credo, mit dem wir in die kommende Nationalratswahl gehen", mit diesen Worten eröffnete BZÖ-Bündnisobmann und Spitzenkandidat Josef Bucher vor mehr als 500 Delegierten seine Rede am heutigen BZÖ-Wahlkonvent und nannte als Wahlziel "fünf Prozent und plus".

Man habe in den letzten Jahren nichts unversucht lassen, um dem BZÖ das politische Leben so schwer wie möglich zu machen. "Dann kam ein Oligarch, der glaubte, er könne sich alles zusammenkaufen - zuerst Pferde, dann Fußballer und jetzt Politiker. Geld zeigt den wahren Charakter in der Politik. Daher ist es wichtig, Mut zu zeigen und dagegen aufzutreten. Das politische System will das BZÖ deshalb nicht haben, weil es von Jörg Haider gegründet wurde. Wir werden aber durch dieses harte Stahlbad gehen und sachlich, anständig und unabhängig weiter Politik machen. Und wir werden am 29. September den Sieg einfahren - denn wir haben dieses Schema oft genug beobachtet: Zuerst ignorieren sie dich, dann belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich, am Ende gewinnst du", sagte Bucher.

Heftige Kritik übte der BZÖ-Obmann an seinen politischen Mitbewerbern FPÖ, Grüne und Stronach: "Strache ist nur gegen Europa, die Grünen wollen nur ins Regierungsbettchen hüpfen und Stronachs Heimat ist das Flugzeug. Stronach ist eigentlich ein politischer Asylant, der lediglich fünf Monate im Jahr in Österreich verweilt und hier nicht einmal einen Hauptwohnsitz hat, während wir Österrreich als unsere Heimat sehen und hier Steuern zahlen".

Bundeskanzler Faymann habe nicht einmal den Mumm, wegen der Inseratenaffäre im Untersuchungsausschuss zu erscheinen. "Und die ÖVP ist die Korruptionspartei schlechthin in diesem Land. Allgemein hat das rot-schwarze Regierungsnavi in den letzten Jahren jeden Irrweg gefunden, den man nur finden kann. Das Ergebnis: Eine traurige Rekordbilanz mit Rekordarbeitslosigkeit, mit Rekordverschuldung, einer Rekordinsolvenz, der höchsten Steuer- und Abgabenquote und der höchsten Armutsgefährdung."

Die Banker waren für Bucher die Auslöser der Wirtschaftskrise. Man hat aber den "Haifischbanken goldene Zähne gerichtet, damit sie wieder kraftvoll zubeißen können. Da gehört der Mut her zu sagen -wenn ihr schon Steuerzahler braucht, dann tut ihr gefälligst das, was wir brauchen, damit der Wirtschaftskreislauf wieder funktioniert", so Bucher und weiter: "Eine Währung ist ein Maßanzug für ein Land, der Euro kann aber kein Maßanzug sein, weil es in Europa keine Einheitsgröße gibt. Deshalb braucht Europa eine harten Nord- und einen weichen Südeuro!"

"Jetzt Steuern senken, damit es mit Beschäftigung, Wirtschaft und Wohlstand wieder aufwärtsgeht und die Menschen sich das Leben wieder leisten können. Wir sind die Steuersenkungspartei, mit uns hat jeder, der etwas leistet, mehr vom Leben. Im Grunde sind Faymann und Spindelegger zwei Halbstarke - der eine tut nur das, was Häupl vorschreibt, der andere, was der Raiffeisensektor vorgibt. Diese ÖVP ist eine Raiffeisenbank, keine Partei mehr."

"Wir haben die Zukunft im Auge, und nicht die Vergangenheit" so Bucher und nannte dabei drei große Herausforderungen, die das BZÖ in den Mittelpunkt des Wahlkampfes stellen werde: "Arbeitslosigkeit, die Süd-Nord-Völkerwanderung und die fortschreitende Zentralisierung Europas".

"Jeder Österreicher, dem das Land am Herzen liegt, muss das BZÖ unterstützen. Wir werden ehrlich arbeiten, anständig wirtschaften und richtig aufräumen", so Bucher abschließend unter Standing Ovations der 500 Delegierten.

