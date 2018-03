Lindauer Nobelpreisträger/innen-Treffen - Karlheinz Töchterle: Österreich trägt zur weiteren Stärkung des Nobel-Netzwerkes bei

Wissenschafts- und Forschungsminister unterzeichnet in Lindau "Memorandum of understanding" - Frühstück mit Stipendiaten - Arbeitsgespräch mit deutscher Amtskollegin Wanka

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle nimmt heute Nachmittag an der Eröffnung des 63. Nobelpreisträger/innen-Treffens in Lindau teil. 35 Laureaten und über 600 Nachwuchswissenschaftler/innen aus beinahe 80 Ländern werden in den kommenden Tagen in der Bodensee-Stadt erwartet, heuer steht die Chemie im Mittelpunkt. Im Vorfeld der heutigen Eröffnung traf Töchterle mit seiner deutschen Amtskollegin Dr. Johanna Wanka zusammen. Am Rande der Feierlichkeiten unterzeichnet der Minister, ein "Memorandum of understanding", mit dem das Engagement Österreichs beim Lindauer Nobelpreisträger/innen-Treffen verstärkt wird. Morgen früh lädt Töchterle sieben junge Wissenschaftler/innen der Universität Wien, Universität Innsbruck, Universität für Bodenkultur sowie Veterinärmedizinischen Universität zum Frühstück. Ihnen wurde die Teilnahme am Nobelpreisträger/innen-Treffen durch ein Stipendium des Wissenschafts- und Forschungsministeriums ermöglicht.

Österreich engagiert sich seit mehreren Jahren beim Lindauer Nobelpreisträger/innen-Treffen. Mit der neuen Vereinbarung - sie wird vom Minister, der Präsidentin des Kuratoriums für die Tagungen der Nobelpreisträger in Lindau, Bettina Bernadotte, und dem Vorsitzenden der Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertreffen am Bodensee, Dr. Wolfgang Schürer, unterzeichnet - wird die Zusammenarbeit ausgebaut. "Wir tragen damit zur weiteren Stärkung des Nobel-Netzwerkes bei", so Töchterle. Konkret umfasst das Memorandum die Verlängerung und Aufstockung der jährlich von Österreich finanzierten Stipendien bis 2016. Damit wird künftig zehn Nachwuchswissenschaftler/innen die Teilnahme ermöglicht. Weiters wird Österreich zur stärkeren Vernetzung im Rahmen des Treffens mit gezielten Veranstaltungen beitragen, ein Fokus soll dabei auf österreichischen Nachwuchswissenschaftler/innen und jenen der Donauregion liegen. Beim 66. Treffen im Jahr 2016 wird das Ministerium für den "Internationalen Tag" mit dem Schwerpunkt Physik verantwortlich sein.

Thema des Arbeitsgesprächs mit der deutschen Ministerin Wanka im Vorfeld des Lindauer Nobelpreisträger/innen-Treffens war u.a. die vergangene Woche präsentierte OECD-Studie "Bildung auf einen Blick", die sowohl Deutschland als auch Österreich eine geringe Akademikerquote attestiert. Töchterle plädiert erneut dafür, die Akademikerquote differenziert und vor dem Hintergrund des in beiden Ländern stark ausgeprägten berufsbildenden Sektors zu betrachten. Gerade auch die hohe Jugendbeschäftigung bestätige das gut ausgebaute System der berufsbildenden höheren Schulen. Minister Töchterle sprach weiters das Thema der asymmetrischen Mobilität an, das in Österreich zuletzt aufgrund der hohen Zahl deutscher Studierender in einigen Fächern wieder verstärkt diskutiert wurde. Diesbezüglich haben die beiden Minister den weiteren Austausch vereinbart.

