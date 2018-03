ASFINAG: 5.000 Besucher werfen einen Pfändertunnel-Blick hinter die Kulissen

Verkehrsministerin Bures eröffnete "Tag des offenen Tunnels" - Großer Andrang bei Leistungsschau

Bregenz (OTS) - "Gehen wir Pfändertunnel schauen" - Diesem Motto folgen Tausende Besucher heute seit elf Uhr beim "Tag des offenen Tunnels". Bei Live-Musik ist der Andrang an der Vorarlberger Schmankerlstraße groß - die Feuerwehr Bregenz-Rieden versorgt die Besucher mit Köstlichem vom Grill. Feststimmung herrscht auch bei den kleinsten Besuchern - die Schminkstation, Malecke und die Hüpfburg sind wahre Renner beim Kinderprogramm. Herzstück des Festes am Südportal ist jedoch die einmalige Gelegenheit, einen Blick in den Pfändertunnel zu werfen. Lkw-Abschleppfahrzeuge, ASFINAG-Waschzug und Feuerwehr-Tunneleinsatzfahrzeuge ziehen die Besucher in den Bann. Verkehrsministerin Doris Bures eröffnete um 12.30 Uhr den "Tag des offenen Tunnels" und unterstrich dabei die Bedeutung von Investitionen in Infrastruktur und Verkehrssicherheit. "Als Verkehrsministerin ist es mein Ziel, die österreichischen Autobahnen zu den sichersten Europas zu machen. Mit dem zweiröhrigen Pfändertunnel ist ein weiterer wichtiger Meilenstein geschafft", betonte Bures, "weniger Staus und mehr Verkehrssicherheit - das sind die großen Vorteile des neuen Pfändertunnels für die VerkehrsteilnehmerInnen und die gesamte Region".

Derart viele Fußgänger gibt es im Pfändertunnel vermutlich nie mehr zu sehen. Geschätzte 5.000 Besucher nutzen bereits seit 11 Uhr die Gelegenheit, um sich über Tunnelsicherheit und den Bau des Pfändertunnels zu informieren. Der "Tag des offenen Tunnels" hat vieles zu bieten: vom Kinderprogramm über Köstlichkeiten aus dem Ländle bis hin zur "Kinovorführung im Tunnel" mit Dokumentationen vom Bau des Tunnels. ÖAMTC, ARBÖ, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Polizei, Abschleppdienste und die ASFINAG zeigen hier, dass alle Organisationen rund um die Uhr für die Sicherheit der Autofahrer im Pfändertunnel unterwegs sind. Die Flaschen mit dem "Pfändertunnelwasser" sind bereits jetzt ein beliebtes Andenken für Zuhause. Ein Foto samt Schriftzug auf der Flasche erinnern an diesen besonderen Tag im Ländle.

Mit der Errichtung der zweiten Röhre und der Sanierung der 32 Jahre alten ersten Röhre investierte die ASFINAG 200 Millionen Euro in die Erhöhung der Verkehrssicherheit mit Maßnahmen wie modernste Video- und Sensorentechnik, 15 teilwese befahrbare Fluchtwegmöglichkeiten zwischen den Tunnelröhren und die neueste LED-Technik bei der Beleuchtung. Die Besucher erleben diese Sicherheitstechnologien heute hautnah mit und erfahren von Experten, was es bedeutet, mit technischer Innovation für mehr Sicherheit zu sorgen.

Noch bis 17 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, das Tunnelinnere hautnah mitzuerleben. Das "Gratis-Ticket" von ASFINAG und Verkehrsverbund Vorarlberg ermöglicht die An- und Abreise per Bus und Bahn aus ganz Vorarlberg. Keine Parkplatzsorgen gibt es also mit der öffentlichen Anreise - die Busverbindung bringt Besucher halbstündlich vom Bahnhof Bregenz zum Pfändertunnel und wieder retour.

