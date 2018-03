Amon gratuliert Kroatien zum EU-Beitritt

Beitrittsperspektive brachte wirtschaftlichen Aufschwung, Sicherheit und Stabilität

Wien, 30. Juni 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Österreich hat den Beitritt Kroatiens seit jeher befürwortet", sagte der außen- und europapolitische Sprecher der ÖVP Werner Amon heute, Sonntag, am Vorabend des EU-Beitritts des Adriastaates. Österreich habe bereits mit der Unterstützung der Unabhängigkeit Kroatiens auf Initiative des ehemaligen ÖVP-Außenministers Alois Mock 1992 eine besondere Partnerschaft, die auch auf historisch engen Banden fußt, ins Leben gerufen. "Auch hat Österreichs Wirtschaft, die Top-Investor in Kroatien ist, maßgeblich zum wirtschaftlichen Aufschwung beigetragen, über den die notwendigen Aufbau- und Reformprojekte zur Heranführung an die Europäische Union finanziert werden konnten", so Amon weiter.

Neben der Staatenwerdung sei auf Druck Österreichs der Konnex zwischen dem Beitritt der Türkei und Kroatiens 2005 auf Initiative von ÖVP-Außenministerin Plassnik beseitigt worden. "Mit diesem Schritt wurde der Weg für ein selbständiges Beitrittsdatum frei", so Amon. Neben der politischen und wirtschaftlichen Dimension sei der EU-Beitritt des 28. EU-Mitglieds auch ein Garant für Stabilität und Sicherheit. "Dort, wo vor Jahren noch Unsicherheit, Krieg und Konflikt herrschten, dominieren jetzt Demokratie, Menschenrechte und Sicherheit", so Amon, der abschließend betonte, dass Kroatien auch als Motivator für andere Staaten der Region diene, an der Friedensstruktur intensiv weiterzuarbeiten und diese zu stabilisieren. (Schluss)

