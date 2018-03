Darabos zu ORF-Pressestunde: Auftritt entlarvt Stronachs Ahnungslosigkeit

Wien (OTS/SK) - Als "entlarvenden Auftritt" bezeichnete SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos am Sonntag die ORF-Pressestunde mit dem Team Stronach-Obmann und erklärte: "Frank Stronachs Ahnungslosigkeit in politisch wichtigen Themenbereichen wie zum Beispiel bei Bildung wurde heute wieder einmal mehr als augenscheinlich und zeugt von der Inhaltsleere seiner Partei." Darabos führte weiter aus: "Auch die Österreicherinnen und Österreich haben das längst erkannt, wie die jüngsten Umfragewerte zeigen." ****

Stronach habe wohl seine Verdienste in der Wirtschaft aber in der Politik können die Menschen gerne auf das Team Stronach verzichten. "Die österreichische Bevölkerung braucht keine Milliardäre, die im Ausland steuergünstig leben und ab und zu in Österreich vorbeischauen, um politisch zu experimentieren", so Darabos. (Schluss) mis

