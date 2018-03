Früherer Vizekanzler und Außenminister Alois Mock begrüßt Beitritt Kroatiens zur EU

Wien, 30. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Herzlich willkommen, Kroatien, als 28. Mitglied der Europäischen Union! Egal, wen ich frage, ob Österreicher oder anderer Europäer, alle freuen sich mit Ihnen, liebe Kroaten, und gönnen Ihnen diese neue Stellung. Sie haben lange und hart dafür gearbeitet und auch manche Enttäuschung erleben müssen. Als einer, der aus nächster Nähe und mit großer Sympathie Ihren Weg zur Eigenstaatlichkeit begleitet hat, ist es

mir eine besondere Genugtuung, diesen Freudentag in kroatischer Gesellschaft erleben zu dürfen: Als Gast des von den diplomatischen Vertretern Kroatiens in Wien veranstalteten Konzertes der Zagreber Philharmonie im Arkadenhof des Wiener Rathauses, zu dem sich auch Ihr Herr Staatspräsident angesagt hat", so ÖVP-Ehrenparteiobmann Dr. Alois Mock, ehemaliger Vizekanzler und Außenminister.

