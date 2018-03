Rauch ad Stronach: Mann mit Gold sucht Programm mit Inhalt

Nach Fußball und Politik: Stronach soll sich neues Hobby suchen – Rennen um Platz 3 zwischen Grünen, FPÖ und Stronach offen

Wien, 30. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Mann mit Gold sucht Programm mit Inhalt und charakterfeste Mitstreiter für neues Hobby. Billiger Populismus, inhaltsleere Floskeln und völlige Konzeptlosigkeit - so lässt sich dieser neuerlich skurrile Stronach-Auftritt im ORF festhalten", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch nach der "Pressestunde". Die wirtschaftlichen Leistungen von Stronach in allen Ehren: In seinen Hobbys Fußball und Politik bleiben die Erfolge aus, beim Kochen im Privat-TV war jedenfalls Strache

besser. "Stronach soll sich ein neues Hobby suchen, wenn er bisher nur 'einigermaßen' charakterfeste Mitstreiter und politische Ansagen ohne Mehrwert gefunden hat", so der ÖVP-Manager, und Hannes Rauch abschließend: "Das Rennen um Platz 3 zwischen Grünen, FPÖ und Stronach ist offen, das Kanzlerduell liefern ÖVP und SPÖ. Österreich braucht Sachlichkeit, Kompetenz und Lösungsorientierung:

Dafür stehen Michael Spindelegger und die ÖVP."

