Pressestunde: Vilimsky fordert Aufklärung über finanzielle Schattenwelt von Frank Stronach

Wo Stronach mitbestimmt, werden Schulden rasant höher

Wien (OTS) - "Die Steuersituation von Frank Stronach wurde von "transparent" auf "Verschlussache" umgeändert, die Mittel, die in seine Partei fließen, werden plötzlich nicht mehr dem Rechnungshof gemeldet, sondern als intransparentes Darlehen weitergereicht und Fragen nach finanziellen Flüssen aus seinen Unternehmenskonstrukten werden nicht beantwortet. Stronach lebt offenbar in einer finanziellen Schattenwelt, die dringend der Transparenz und Aufklärung bedürfe", so heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Harald Vilimsky.

Konkrete politische Inhalte vertrete Stronach auch keine, denn "man müsse sich alles einmal anschauen und durchrechnen". Mit einer derartigen politischen Nebelsuppe bei einer Nationalratswahl anzutreten, sei jedenfalls kühn. Stronach solle endlich konkretisieren, was er wolle und wofür er stehe, denn in jedem Bundesland andere Werte zu vertreten, gehe schon ins Kuriose über. In den Ländern dürfe man den Schuldenstand kräftig erhöhen, im Bund jedoch nicht. Die Werte des Herrn Stronach dürften Allerweltswerte sein, die von Ort zu Ort und von Tag zu Tag anders ausschauen, so Vilimsky, denn auch mit Stronach-Verantwortung werden die Schulden rasant höher.

Das "Team Stronach" mute immer mehr wie eine politische Sekte an, bei der jede Menge Glücksritter anstehen, um an die "wahren Werte", nämlich das Geld des Herrn Stronach ranzukommen und vielleicht auch noch ein politisches Mandat zu ergattern. "Schon morgen soll Stronach ja wieder für mehr als ein Monat in Kanada sein und schert sich weiter nichts um unser Land und seine Probleme. Politisch ernst zu nehmen ist das alles nicht mehr", so Vilimsky.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at