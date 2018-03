Tour de Büchereien" - immer für eine Überraschung gut!

Die 39 Zweigstellen der Büchereien Wien neu entdecken und doppelt gewinnen.

Wien (OTS) - Dass es bei den Büchereien Wien jede Menge toller Bücher, CDs, Filme, Zeitungen, Konsolenspiele, Veranstaltungen und... und... und... gibt, das wissen ja fast alle Wienerinnen und Wiener.

Neuer Blick auf die Zweigstellen

Aber ist bekannt, dass in der Bücherei Alt-Erlaa Kunstobjekte auf der Büchereiterrasse zu finden sind? Dass die Bücherei Rabengasse mit ganz besonderen Sitzmöbeln aufwarten kann? Dass der Abgang zum Fantasy-Keller in der Bücherei Engerthstraße sehr speziell "bewacht" wird? Dass in der Kinderabteilung der Bücherei Penzing ein lesender Lesofant sitzt? Dass die Bücherei Donaustadt sogar von Tieren bewohnt wird?

Die 39 Zweigstellen der Büchereien Wien bergen jede Menge interessante Details, auf die die Büchereien Wien die Bevölkerung Wiens mit ihrer besonderen Sommeraktion aufmerksam machen wollen.

Das Gewinnspiel

Wer im Laufe von drei Monaten - vom 1. Juli bis 28. September -10 von insgesamt 40 zweigstellenspezifischen Fragen beantwortet und sich dies durch den Stempel der Zweigstelle bestätigen lässt, hat nicht nur die eigene Stadt und eine ihrer wichtigsten Kultur- und Bildungsinstitutionen besser kennen gelernt, sondern hat auch die Chance, einen von zahlreichen tollen Preisen zu gewinnen.

Die Preise

Zu gewinnen gibt es:

10 Gutscheine für den Austria-Kiosk im Wert von je 50 Euro

3 x 2 Freikarten für das Burgtheater

2 Jahreskarten für das Essl-Museum

Buchgutscheine von der Buchhandlung Facultas

3 x 2 Freikarten für Iceberg in der Arena

5 x 2 Freikarten für das Theater in der Josefstadt

Buchgutscheine von der Buchhandlung Morawa

10 Produktsets von Nivea

Ein 3-gängiges Abendmenü für 2 Personen im Restaurant OBEN

2 x 2 Freikarten für das Schauspielhaus Wien

3 Überraschungspakete vom Votivkino

Und - selbstverständlich - auch Buchpreise

Mitmachen lohnt sich in jedem Fall - ob StammleserIn oder Büchereien-Neuling - bei der "Tour de Büchereien" wird man mit Sicherheit bisher Unbekanntes über die Büchereien Wien erfahren. Ein "Wissens-Gewinn" ist garantiert!

Alle Infos unter www.buechereien.wien.at.

Rückfragen & Kontakt:

Beate Wegerer

MA 13 / Büchereien Wien

Referat zielgruppenspezifische Angebote

Tel.: 4000-84513

Mail: beate.wegerer @ wien.gv.at