FPÖ-LPO Ragger: Budget offenbart Streit in der Linkskoalition

Baustellen in der Spitals- und Sozialpolitik

Klagenfurt (OTS) - "Was ist in der SPÖ Kärnten los, wenn die Finanzreferentin Dr. Gabriele Schaunig Kandut ihrer Kollegin Dr. Beate Prettner mittels Budgetgesetz schriftlich ausrichtet, was sie zu tun hat. Reden die beiden nicht mehr miteinander", fragt sich der Obmann der Kärntner Freiheitlichen LR Mag. Christian Ragger. Schaunig rügt die Prettner, wenn sie in den Erläuterungen zum Budget schreibt:

"Seitens des Finanzreferates wird ein Vorschlag erwartet, in welcher Höhe der Nettogebarungsabgang der Landesspitäler reduziert werden kann".

Der Haushaltsplan 2013 sieht jedenfalls für die Spitäler Ausgaben vor, welche aufgrund des Kärntner Gesundheitsreformgesetzes, das Prettner Anfang Juni in die Begutachtung geschickt hat und das die Koalition in Rekordtempo durchpeitschen will, gar nicht mehr zulässig wären. In dem Gesetz wird für Kärnten 2013 eine Ausgabenobergrenze von unter 700 Millionen Euro genannt, die aber laut Schaunig-Budget keinesfalls zu halten ist. Gleichzeitig akzeptiert Kärnten mit dem Prettner-Reformgesetz Sanktionen bei Nichterreichen dieses Limits.

Die Linkskoalition agiere in der Spitalspolitik völlig konzeptlos. "Wie kann Prettner ein Gesetz auf die Reise schicken, das sogar rückwirkend in Kraft treten soll und das Auflagen bringt, die das Kärntner Gesundheitswesen ruinieren würde. Und zu allem Überdruss müsste Kärnten sogar Strafgelder nach Wien zahlen", betont Ragger. Das sei eine erschreckende Plan- und Ideenlosigkeit der Linkskoalition, die sich auch im Sozialressort zeige.

In ihren Erläuterungen zum Budget ermahnt Schaunig die Sozialreferentin, die eine Budgetausweitung von über elf Prozent beansprucht: "Zur Erreichung des Budgetkonsolidierungspfades wird es jedoch insgesamt notwendig sein, bestehende Strukturen zu diskutieren bzw. zu überdenken". Bedeutet dies, dass Schaunig im Sozialwesen Änderungen fordert, welche Prettner nicht umsetzt bzw. von denen sie nicht mal eine Ahnung hat, wie sie solche zustande bringen kann, meint Ragger. Die "Baustellen" in der Spitals- und Sozialpolitik seien unübersehbar, fügte er abschließend hinzu.

