Lunacek/Korun: "Dobrodosli - Willkommen Kroatien in der Europäischen Union!"

Grüne: Kroatiens Beitritt beweist Attraktivität des europäischen Einigungsprozesses

Wien (OTS) - "Wir Grüne gratulieren allen Kroatinnen und Kroaten und der kroatischen Regierung zu dem, was sie beim demokratischen Auf-und Ausbau ihres Landes erreicht haben und freuen uns auf den morgigen Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union. Das Land und seine Menschen haben über die vergangenen zwei Jahrzehnte enorme Reformanstrengungen unternommen und große Fortschritte, u.a. im Bereich Aufklärung von Kriegsverbrechen sowie im Kampf gegen Korruption erzielt. Vor allem letzterer Prozess braucht aber auch weiterhin Anstrengungen, wie im April im EP-Anti-Korruptionsausschuss bestätigt wurde. Die Integration Kroatiens ins europäische Werte- und Rechtssystem leistet zudem einen Beitrag zur Stabilisierung der gesamten Region und ist ein gutes Signal an die anderen Länder des Westbalkan", erklären Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin der Grünen-Fraktion im Europaparlament, und Alev Korun, außenpolitische Sprecherin der österreichischen Grünen, zum morgigen Beitritt Kroatiens in die Europäische Union.

Alev Korun weiter: "Die große Zustimmung der Kroatinnen und Kroaten zum EU-Beitritt ihres Landes beweist, dass die Europäische Union auch in der gegenwärtigen Krise nichts an Attraktivität verloren hat. Der Beitritt Kroatiens ist auch ein ermutigendes Signal an alle EU-Mitgliedsstaaten. Entgegen aller Unkenrufe und der grassierenden Erweiterungsmüdigkeit sind nach wie vor eindeutige Mehrheiten für den europäischen Einigungsprozess zu gewinnen."

Trotz der gerechtfertigten Feierstimmung ist für Lunacek wichtig zu betonen, dass sich die Grünen eine kritischere Bewertung der kroatischen Verwaltung und Justiz gewünscht hätten: "Bedauerlich ist, dass die Idee eines internen Monitorings der Reformen durch die kroatische Zivilgesellschaft über den EU-Beitritt hinaus nicht aufgegriffen wurde. Dies würde einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit des Reformprozesses leisten"

Erfreulich ist hingegen, dass die Grüne Forderung im Blick auf zukünftige Erweiterungsrunden nach einer besseren Einbindung der Zivilgesellschaften und nationalen Parlamente vor Ort Eingang in den letzten Erweiterungsbericht des Europäischen Parlaments zu Kroatien gefunden hat. Lunacek: "Das ist eine wichtige Lehre aus den Erfahrungen der letzten Jahre. Die geringe Wahlbeteiligung bei den Europawahlen in Kroatien im April dieses Jahres hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass mehr Transparenz und BürgerInnenbeteiligung im EU-Erweiterungsprozess entscheidend notwendig sind."

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at