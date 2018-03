Helfen statt Wegsperren: Stellungnahme der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit zur aktuellen Jugendstrafvollzugsdebatte

Wien (OTS) - Klaus Vavrik, Präsident der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit, und Richterin Renate Winter, neues Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Liga, nehmen Stellung zur aktuellen Diskussion über den Jugendstrafvollzug. Auch in dieser Diskussion geht es Liga-Präsident Klaus Vavrik darum, Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben. Denn Vavrik geht die Debatte zu wenig in die Tiefe: "Es ist schade, dass die aktuelle Diskussion kaum über das Strafen und Wegsperren hinaus geht. Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen oder mit Entwicklungsproblemen brauchen schon viel früher engagierte und tragfähige Unterstützung, um ihr Leben zu meistern und ihre Potentiale zu entfalten. Die Verantwortungsträger hingegen suchen nach Möglichkeiten, wie hinterher "besser weggesperrt wird", statt über mehr und bessere Prävention oder rechtzeitige Hilfe nachzudenken. Auch die Haltung gegenüber Jugendlichen, die straffällig geworden sind, muss darauf gerichtet sein, ihnen zu ermöglichen, in ein normales Leben ohne Gewalt und Kriminalität zurück zu finden. Wegsperren und Verwahren sind keine tauglichen Mittel dafür. Kinder und Jugendliche sind die Zukunft dieses Landes. Es ist unsere Aufgabe als Gesellschaft, ihnen eine Zukunft mit Chancen zu ermöglichen. In einem reichen Land wie dem unseren muss es selbstverständlich sein, sich der Schwächsten anzunehmen; auch und gerade dann, wenn sie straffällig geworden sind. Nur so können sie die Gewaltspirale durchbrechen und in ihrem weiteren Leben einen gesunden und wertvollen Platz in unserer Gesellschaft einnehmen."

Auch Richterin Renate Winter, neues Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit und als erste Österreicherin Mitglied im UNO Kinderrechtsausschuss, nimmt Stellung zur aktuellen Diskussion: " Es ist zuallererst nicht akzeptabel, dass ein Kind, das vermindert zurechnungsfähig ist, in Untersuchungshaft kommt. Für den Fall, dass das zuständige Justizorgan Zweifel hatte, ist davon auszugehen, dass im Zweifel für eine Enthaftung zu entscheiden gewesen wäre. Wenn es keinen Zweifel gegeben haben sollte, dann wäre zumindest sofort nach Bekanntwerden der verminderten Reife zu enthaften gewesen. Diesen gravierenden Fehler hat das zuständige Justizorgan zu verantworten, nicht das Justizministerium.

Dass Jugendliche auf Grund von Personalproblemen ein Wochenende ohne Kontrolle weggesperrt werden können, ist eine ganz andere, ebenfalls unakzeptable Sache, die sehr wohl in die Kompetenz des Justizministeriums fällt. Es ist leider nicht das erste Mal, dass Folter durch Mithäftlinge (und davon sprechen wir hier) gegenüber Jugendlichen passiert, die in der Josefstadt eingesperrt sind. Das erste Mal ist es geschehen, kurz nachdem der Jugendgerichtshof Wien zugesperrt worden ist und die jugendlichen Untersuchungshäftlinge in der Josefstadt, die komplett ungeeignet für jugendliche Häftlinge ist, untergebracht worden waren. Der Vorfall zeigt aber vor allem, wie prinzipiell ungeeignet Haft für Kinder ist. Jetzt ist dieses Kind in eine betreute Sozialeinrichtung überstellt worden. War das vorher denkunmöglich? Und wer wird das nächste Kind sein?"

