Rauch: Erfolgreiche Integration durch Wertevermittlung in der Schule

ÖVP fordert verpflichtendes Unterrichtsfach "Staatskunde" – Müssen mündige Bürger heranziehen, die ihre demokratischen Möglichkeiten wahrnehmen können

Wien, 30. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Eine gelungene Integration bedarf der Vermittlung von Werten, die in Österreich gelebt werden. Mit der Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes hat Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz hier einen wichtigen Schritt gesetzt", betont ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zur Staatsbürgerschaftsnovelle. Der Integrationsstaatsekretär und die ÖVP gehen nun noch einen Schritt weiter und fordern die Einführung des Pflichtgegenstandes "Staatskunde" für alle Schüler ab der fünften Schulstufe. "Es gibt einen großen Bedarf an Wertevermittlung. Nicht nur Migranten, auch viele, die in Österreich geboren und Staatsbürger sind, haben noch wenig Bezug zu unserem Land und Schwierigkeiten mit unseren Werten", stellt Rauch fest. In dem Unterrichtsfach soll Schülern daher Werte und Grundregeln des Zusammenlebens in Österreich als auch politische Bildung vermittelt werden. "Politische Bildung ist in den meisten Schulstufen und Schultypen nur ein Anhängsel. Die Kinder bekommen kaum ein Bild davon, wie der Staat funktioniert oder welche Werte

in Österreich vertreten werden. So schaffen wir Politikverdrossenheit und Gleichgültigkeit", sagt Rauch. Der ÖVP-Vorschlag sieht daher vor, als Fortsetzung des Sachunterricht,

Werte wie Menschenwürde oder die Prinzipien der Verfassung:

Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat und Republik zu vermitteln. "Wir brauchen mündige Bürger, die mitbestimmen können, die ihre demokratischen Möglichkeiten kennen und wahrnehmen. Wenn wir den Jungen bereits mit 16 Jahren das Wahlrecht geben, dürfen wir sie auch nicht mit ihren Fragen, wie Österreich funktioniert allein lassen. Denn nur wer ein System versteht, kann daran aktiv teilnehmen und mitbestimmen", so Rauch abschließend.

