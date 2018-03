Sima: Für ein friedliches Miteinander von Mensch und Hund in der Millionenstadt

3 Jahre verpflichtender Hundeführschein und viele Angebote für Hund, Frauchen und Herrchen

Wien (OTS) - Seit 1. Juli 2010 gilt in Wien der verpflichtende Hundeführschein für HalterInnen von sogenannten Kampfhunden und für alle, die mit dem Hund "äußerln" oder spazieren gehen. Getroffen wurde die Maßnahme, nachdem sich 2010 ganze 89 % der Wienerinnen und Wiener für den verpflichtenden Hundeführschein ausgesprochen haben. Bisher haben 5003 Personen diesen Schein positiv absolviert, die Umsetzung klappt perfekt: "Als Tierschutzstadträtin geht es mir um ein friedliches Miteinander von Mensch und Hund in unserer Stadt und der Hundeführschein ist eine der vielen Maßnahmen dazu", so Sima anlässlich des "3. Jahrestages".

Evaluiert wird der verpflichtende Hundeführschein laut rot-grünem Regierungsübereinkommen Ende 2013. Betroffen von der Maßnahme sind HalterInnen von: Staffordshire Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Mastino Napoletano, Mastin Espanol, Fila Brasileiro, Mastiff, Bullmastiff, Tosa Inu, Pitbullterrier, Rottweiler, Dogo Argentino (Argentinischer Mastiff). Der Hundeführschein gilt auch für Mischlinge.

Die Prüfung besteht aus einem theoretischem und einem praktischen Teil, der Hundehalter muss zeigen, dass er jede Situation in der Stadt mit seinem Tier in Griff hat und mit seinem Hund richtig umgehen kann. Kontrolliert werden die gesetzlichen Regelungen von der Polizei in enger Kooperation mit der MA 60. Es werden regelmässig Schwerpunktkontrollen in allen Bezirken durchgeführt. "Erfreulicherweise hält sich Großteil der Hundebesitzer an die bestehenden Regeln, dafür möchte ich mich bedanken", so Sima.

Freiwilliger Hundeführschein - Stadt übernimmt die Prüfungsgebühr

Neben dem verpflichtendem Schein gibt es auch den Freiwilligen für die HalterInnen aller anderen Hunde, bislang haben rund 8.000 davon Gebrauch gemacht, sie ersparen sich die Hundeabgabe im ersten Jahr und erhalten Leckerlies für ihre Vierbeiner. Aktuell gibt es eine einmalige Aktion der Stadt, sie übernimmt die Prüfungsgebühren von 25 Euro beim freiwilligen Hundeführschein, der Halter erspart sich weiters 72 Euro Hundeabgabe, eine echte win-win-Situation.

Viele neue Hundezonen für die Vierbeiner in Wien

Wien ist eine hundefreundliche Stadt - und daher gibt es eine Vielzahl von Angeboten. Heuer wurde ein ganzes Maßnahmenpaket geschnürt, darin wurden viele neue Hundezonen beschlossen. In Wien gibt es derzeit mehr als 160 Hundezonen und Hundeauslaufplätze - für rund 57.000 Hunde, in Berlin gibt es für ca. 100.000 Hunde nur 30 Hundezonen. Heuer wurden in Wien bereits etliche attraktive Plätze fertiggestellt:

o 9., Hundezone Roßauer Lände/Treppelweg, Nähe Friedensbrücke

Am Donaukanal nahe der Friedensbrücke warten rund 600 m2 Hundezone auf tierischen Besuch! Mit Sitzgelegenheit und Grabebereich. Mit U4 perfekt öffentlich erreichbar.

o 22., Reinholdgasse/Esslinger Furth

Im Rahmen des EU-Projekts "Urbannatur" wurde in der Esslinger Furth/Reinholdsgasse eine eingezäunte Hundezone mit mehr als 3.200 m2 errichtet. Mit dem Bus 99B gut erreichbar.

o 22., Hundezone Eipeldauerstraße

Im 22. Bezirk, Anton-Sattler-Gasse/Eipeldauerstrasse stehen seit kurzem rund 900 m2 für Frauerl/Herrl und Hund zur Verfügung -eingezäunt und gut ausgestattet mit Sackerl-Spender und Tisch-Bank-Kombination. Öffentlich optimal erschlossen, mit Bus 31A.

Im Laufe des heurigen Jahres werden noch fertiggestellt:

o 10., Hundezone Volkspark Laaerberg

Im Volkspark Laaerberg in der Nähe Alaudagasse entsteht bis Ende Sommer 2013 eine moderne Hundezone mit 730 m2 - inklusive Hundetränke, Sitzgelegenheiten und befestigten Wegen! Mit Straßenbahn 67 oder Bus 19A öffentlich gut zu erreichen.

o 14., Spitalwiese , Halterbach

Auf der Spitalwiese direkt am Halterbach wird noch 2013 eine neue Hundezone mit etwa 2,6 Hektar eröffnet - Bänke inklusive. Mit der Buslinie 52A erreichbar.

o 17., Schwarzenbergpark /Tiefauwiese

Fast direkt bei der Höhenstraße entsteht auf der Tiefauwiese im Wienerwald heuer noch ein wunderschöner Hundeauslaufplatz mit Einzäunung, 8,5 ha groß und mit mehreren Sitzgelegenheiten. Öffentlich gut mit Bus 43A und Linie 243 zu erreichen.

o 22., Grünzug Mühlgrund

Hier eröffnet heuer noch eine großzügige Freilaufzone von etwa 3.500 m2 - ausgestattet mit Sitzgelegenheit und öffentlich gut mit U2 und S-Bahn (Stadlau) erschlossen.

Bestehende Hundezonen mit Wasserzugang in Wien

Besonders beliebt sind, vor allem an Sommertagen, für die Vierbeiner auch Zonen mit Bademöglichkeit, auch hier wurde im letzten Jahr auf der Donauinsel ausgebaut:

o Der eine Hundebadeplatz liegt zwischen Nordbrücke und Floridsdorfer Brücke direkt am Ufer der Donau, mit seinen circa 14.000 Quadratmetern gehört er zu den größten in Wien. Anfahrt:

Floridsdorfer Brücke, Parkplatz Donauinsel, von dort ca. 200m donauseitig stromaufwärts

o Bereits seit April 2009 gibt es auf der Insel einen schönen Hundebadeplatz. Dieser befindet sich zwischen der Stadlauer Ostbahnbrücke und der Praterbrücke - am linken Ufer der Neuen Donau zwischen Kilometer L 8,7 und L 9,1 und wird von Hunden und Herrchen und Frauchen sehr gut angenommen.

o Hundebadezone neben Angelibad ( "Ferdinand-Kaufmann-Platz") nahe der U6 bzw. Buslinie 20B

o Hundeauslaufplatz am Südwest-Ufer des Teiches Hirschstetten (unterer Bereich Spargelfeldstraße) können sich Hunde über eine spezielle Hundezone mit viel Auslauf und erfrischender Hundebadezone freuen! Gut erreichbar mit Bus 95B

Breites Service für Wiens HundebesitzerInnen wird geschätzt

o Neue Broschüre zu Hunden in Wien: "Alles rund um den Hund - für ein besseres Miteinander von Hund und Mensch in der Großstadt" - mit allen Infos, viel Service: kostenlos zu bestellen unter www.natuerlich.wien.at

o Mit dem freiwilligen Hundeführschein sparen sich Frauchen und Herrchen die Hundeabgabe im ersten Jahr. Bisher haben rund 8.000 HundebesitzerInnen das Angebot angenommen. Alle Infos auf www.tieranwalt.at

o Aktuell: die Stadt Wien übernimmt heuer die Kosten für 150 Prüfungen - für alle gibt es dazu köstliche Leckerlies für den vierbeinigen Liebling in der Hunde-Box der Stadt Wien

o EULE-Angebote für die Kids: Besuch des Schulhundes in Schulen und Kindergärten für ein besseres Verständnis, Kinder lernen alles über die Sprache des Hundes und über richtiges Verhalten mit den Vierbeinern: www.schulhund.at.

o Veranstaltungen aller Art - Festival der Tiere im September 2013 auf der Donauinsel

o Service-Broschüren aller Art bei der MA 60 unter der Nummer 4000-9570 oder unter tierschutz @ ma60.wien.gv.at

o Tierschutzhelpline und Fundservice 01/4000-8060

o Fast 3.000 Sackerl-Gackerl-Spender - Gratis Angebot in ganz Wien, das von den Hundehaltern sehr geschätzt und gut angenommen wird.

