Industrie: EU-Beitritt Kroatiens weiterer Meilenstein der europäischen Einigung

IV-GS Neumayer: Österreich größter Investor - Übergangsfristen abzulehnen - EU-Integration der gesamten Region unterstützen - Potenzial des Binnenmarktes heben

Wien (OTS/PdI) - "Der EU-Beitritt Kroatiens ist ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des gemeinsamen Europas. Aus Sicht der Industrie ist der Beitritt ausdrücklich zu begrüßen, immerhin ist Österreich der größte Investor in Kroatien", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, heute, Sonntag. Die Erweiterung der EU auf 28 Mitgliedstaaten zeige die "Lebendigkeit der europäischen Idee, und das allen aktuellen ökonomischen und politischen Herausforderungen zum Trotz. Europa, richtig gestaltet, ist gerade auch aus österreichischer Sicht unsere beste Chance, um Wachstum, Arbeitsplätze und damit unseren Wohlstand zu sichern", so Neumayer, der zudem die heimische Politik aufforderte, von "populistischen Blockadehaltungen" abzusehen: "Die Übergangsfristen bei der Freizügigkeit am Arbeitsmarkt waren in der Vergangenheit ein unnötiger Fehler, dringend benötigte, qualifizierte Fachkräfte sind deswegen an Österreich vorbeigezogen. Es wäre sehr bedauerlich, wenn Österreich diesen Fehler wiederholt."

So sei auch bei der EU-Erweiterung 2004 der von manchen Vertretern der Politik befürchtete "Ansturm billiger Arbeitskräfte" ausgeblieben. Überhaupt sei die Mobilität der Arbeitskräfte innerhalb der EU nach wie vor zu gering: "Es wechseln nur 0,1 Prozent der europäischen Arbeitskräfte innerhalb eines Jahres von einem Land zum anderen. In diesem Bereich liegt die Vollendung des Binnenmarktes somit noch in weiter Ferne. Dieses Potenzial sollten wir heben", so der IV-Generalsekretär. Gerade in Österreich, das überdurchschnittlich von der EU profitiert habe, wirke Anti-EU-Populismus verwunderlich: "Als exportorientiertes Industrieland, dessen Wohlstand gerade aus der internationalen Vernetzung kommt, schaden wir uns mit einer solchen Haltung nur selbst." Österreich solle sich stattdessen aktiv für die weitere Integration aller Länder des West-Balkans in die EU einsetzen, "nicht zuletzt weil diese auch wichtige wirtschaftliche Partner sind, und wir von der Stabilität dieser Region vor unserer Haustür direkt profitieren", so Neumayer.

