Blecha: 20 Jahre Pflegegeld - einzigartig in Europa

Unverzichtbare existenzielle Sozialleistung für behinderte und pflegebedürftige Menschen

Wien (OTS/SK) - "Wenn wir in Österreich am 1. Juli das 20-Jahr-Jubiläum des Pflegegeldes begehen, wird besonders an diesem sozialpolitischen Meilenstein die Politik der SPÖ erkennbar", erklärte heute der Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs und des Seniorenrates Karl Blecha. "Das Pflegegeld ist heute nicht mehr wegzudenken!", so Blecha. ****

Blecha würdigte die Verdienste des "wie ein Löwe um dieses Jahrhundertgesetz kämpfenden damaligen Sozialminister Josef Hesoun und an die große Unterstützung durch den seinerzeitigen Pensionistenverbands-Präsidenten Rudolf Pöder". Blecha: "Die Einführung des Pflegegeldes war eine Pionierleistung unseres Sozialstaates, ist einzigartig in Europa und stellt eine unverzichtbare existenzielle Sozialleistung für behinderte und pflegebedürftige Menschen dar."

Anfang der neunziger Jahre beschäftigten sich sozialdemokratische Sozialpolitiker und der Pensionistenverband mit der sozialen Absicherung des "Risikos", einmal pflegebedürftig zu werden. Die bestehenden Instrumente, der "Hilflosenzuschuss" (2-stufig), der vom Bezug einer Pension abhing, bzw. die "Hilflosenzulage" (3-stufig) für beamtete Pensionisten, griffen zu kurz. Allein die Bezeichnungen waren diskriminierend. Die Verhandlungen über das Pflegegeld waren intensiv und umfassend.

Fast einstimmig - nur ein FPÖler stimmte dagegen

Anfang 1993 erfolgten die politische Einigung und der parlamentarische Beschluss. Nahezu einstimmig, einzig der FPÖ-Mandatar Helmut Peter stimmte dagegen. Das Bundespflegegeldgesetz trat mit 1. Juli 1993 in Kraft.

Ständige Weiterentwicklung

258.888 Menschen erhielten im ersten Jahr in sieben Stufen je nach dem Grad ihrer Pflegebedürftigkeit das Pflegegeld in der Höhe von 2.500 bis 20.000 Schilling. Die Zahl der Leistungsbezieher hat sich bis heute auf 435.000 erhöht, der finanzielle Aufwand verdoppelt. Das Pflegesystem wurde unter den SPÖ-Sozialministern laufend weiterentwickelt: Blecha zählte zahlreiche sozialrechtliche Verbesserungen vor allem für pflegende Angehörige auf, die Verkürzung des Begutachtungsverfahrens und die Einbeziehung von Pflegefachkräften in die Begutachtung, die Kompetenzbereinigung mit der Reduktion der Entscheidungsträger von 303 auf 7, die Legalisierung und in der Folge die Förderung der 24-Stunden-Betreuung, die Sicherung der Finanzierung durch den Pflegefonds und zuletzt die Möglichkeit der Pflegekarenz. Blecha:

"Unser hochwertiges Pflegesystem, um das uns die ganze Welt beneidet, gewährleistet eine menschliche, leistbare und qualitativ hochwertige Pflege."

PVÖ-Präsident Karl Blecha abschließend: "Wir erinnern anläßlich des Jubiläums daran, dass die letzte Erhöhung des Pflegegeldes am 1.1.2009 erfolgt ist und eine Anpassung an die gestiegenen Pflegekosten daher überfällig ist."

Zahlen Daten Fakten zu Pflege in Österreich:

* Pflegegeld: Geldleistung zur teilweisen Abdeckung der pflegebedingten Mehraufwendungen. 7 Stufen je nach Schwere/Aufwand von 154,20 bis 1.655,80 Euro pro Monat. 435.000 BezieherInnen.

* 24-Stunden-Betreuung. Geförderte, legale Beschäftigung selbstständiger (max. Euro 550/M.) oder angestellter (max. Euro 1.100/M.) PflegerIn. Ca. 15.000 betreute Personen.

* Pflegeangebote der Länder, Gemeinden und Hilfsorganisationen. Mobile Pflege, Betreutes Wohnen, Essen auf Rädern, u.v.m.

* Pflegeheime. 65.000 ältere Menschen leben in Österreich in rund 870 Senioren- bzw. Pflegeheimen.

* Sozialrechtliche Unterstützung pflegender Angehöriger. Übernahme der Pensionsversicherungsbeiträge bzw. der Krankenversicherung wenn man Angehörige pflegt.

* Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit. Neu ab 2014: Möglichkeit, sich bis zu 3 Monaten bezahlt der Pflege und Betreuung eines nahen Angehörigen zu widmen. (Schluss) mis

