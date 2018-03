Zeit und Geld für die Weiterbildung von Arbeitnehmern: Stipendium für Fachkräfte und Bildungsteilzeit ab 1. Juli 2013

Linz (OTS) - Ab 1. Juli 2013 gibt es mit dem Fachkräftestipendium eine neue Bildungsförderung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, welche die AK viele Jahre lang gefordert hat. Damit werden Ausbildungen gefördert, die unterhalb des Fachhochschulniveaus liegen und am Arbeitsmarkt stark nachgefragt werden. Außerdem gibt es ab 1. Juli mit der Bildungsteilzeit Geld vom AMS für Berufstätige, die ihre Arbeitszeit für eine Weiterbildung reduzieren möchten.

Ein Stipendium bekamen bisher nur Studierende an Universitäten und Fachhochschulen. Berufstätige, die sich an anderen Bildungseinrichtungen beruflich fortbilden wollten, standen oft vor finanziellen und zeitlichen Hürden. Mit dem Fachkräftestipendium werden ab sofort Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finanziell unterstützt, die sich in Berufen ausbilden lassen, die gute Perspektiven am Arbeitsmarkt bieten. Unterstützt werden Ausbildungen in den Bereichen Gesundheit und Pflege, Sozialberufe und Kindergartenpädagogik, Metall, Bau/Holz, Elektrotechnik und Informationstechnologie. "Davon profitieren letztlich auch die Unternehmen, denn in diesen Berufen ist die Nachfrage nach qualifiziertem Personal derzeit besonders hoch", sagt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.

Um ein Fachkräftestipendium können sowohl arbeitslose Personen als auch Arbeitnehmer/-innen in Beschäftigung ansuchen, die für die Dauer der Ausbildung karenziert werden. Das bisher höchste abgeschlossene Bildungsniveau muss unter Fachhochschul-Niveau liegen, außerdem muss die Antragstellerin/der Antragsteller innerhalb der letzten 15 Jahre vier Jahre arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein. Zusätzlich müssen die Aufnahmevoraussetzungen der jeweiligen Bildungseinrichtung (zum Beispiel Lehrabschluss für Werkmeisterschulen) erfüllt sein. Wenn es keine Aufnahmevoraussetzungen gibt, muss eine vorangegangene Bildungsberatung, wie sie die Arbeiterkammer anbietet, in Anspruch genommen werden. Die Ausbildung muss mindestens drei Monate dauern und einen wöchentlichen Zeitaufwand von zumindest 20 Stunden haben. Anträge auf Fachkräftestipendien kann man beim AMS stellen.

Gewährt das Arbeitsmarktservice ein Fachkräftestipendium, dann hat man Anspruch auf ein monatliches Stipendium in Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes (derzeit 795 Euro). Das Stipendium gibt es für die Dauer der Ausbildung, maximal aber 3 Jahre. Bezieher/-innen eines Fachkräftestipendiums sind kranken-, unfall-und pensionsversichert. Parallel zum Bezug des Fachkräftestipendiums ist ein Zuverdienst bis zur Geringfügigkeitsgrenze von derzeit 386,80 Euro möglich.

Mit 1. Juli 2013 tritt noch eine weitere neue Fördermöglichkeit für bildungshungrige Berufstätige in Kraft: die Bildungsteilzeit. Ein durchgehend sechs Monate andauerndes Arbeitsverhältnis beim gleichen Arbeitgeber reicht dabei schon für eine Antragstellung aus. Arbeitnehmer/-innen, die die Teilnahme an einer Ausbildung nachweisen, die zumindest zehn Stunden pro Woche in Anspruch nimmt, können ihre wöchentliche Nomalarbeitszeit zwischen einem Viertel und der Hälfte herabsetzen. Jedenfalls müssen aber zehn Stunden pro Woche gearbeitet werden.

Über die Reduzierung der Arbeitszeit muss die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer mit der Arbeitgeberin/dem Arbeitgeber einigen. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Gibt es eine Einigung, dann wird die Arbeitszeit normal weiterbezahlt, für die reduzierte Zeit gibt es Geld vom AMS. Wer zum Beispiel seine Arbeitszeit um 20 Stunden pro Woche reduziert, bekommt dafür monatlich 456 Euro Bildungsteilzeitgeld. Die Bildungsteilzeit muss mindestens vier Monate betragen und wird maximal für zwei Jahre innerhalb eines Zeitfensters von vier Jahren gewährt.

Sowohl das Fachkräftestipendium als auch die Möglichkeit, Bildungsteilzeit in Anspruch zu nehmen, stellen wesentliche Verbesserungen für Berufstätige und Arbeitslose dar, die sich weiterbilden und für den Arbeitsmarkt qualifizieren möchten. AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer möchte aber auch die Unternehmer in die Pflicht nehmen: "Da kein Rechtsanspruch auf ein Fachkräftestipendium und auf Bildungsteilzeit besteht, liegt es nun an den Arbeitgebern, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern jene Weiterbildung und Qualifizierung zu ermöglichen, die sie selbst so oft fordern

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Dr. Walter Sturm

Tel.: (0664) 54 55 984

walter.sturm @ akooe.at

http://www.arbeiterkammer.com