Mitterlehner: Österreichs Wirtschaft profitiert vom EU-Beitritt Kroatiens

Kroatien ist erweiterter Heimmarkt für österreichische Wirtschaft - EU-Beitritt am 1. Juli verbessert Investitionsklima und Rechtssicherheit für Exporteure

Wien (OTS/BMWFJ) - Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner erwartet sich vom Beitritt der Republik Kroatien zur Europäischen Union zahlreiche positive Effekte für Österreichs Wirtschaft: "Kroatien ist schon jetzt ein erweiterter Heimmarkt für unsere Unternehmen. Trotzdem werden sich die bilateralen Handelsbeziehungen mit dem EU-Beitritt zum Vorteil beider Länder verstärken und entstehen neue Chancen für unsere Exportwirtschaft, weil sich das Investitionsklima und die Rechtssicherheit auf allen Ebenen weiter verbessern", sagt Mitterlehner. "Der EU-Beitritt sollte gerade in der aktuell schwierigen Wirtschaftslage neuen Schwung bringen. Jeder Exporterfolg sichert Wachstum und Arbeitsplätze in Österreich", so Mitterlehner.

Österreich ist mit einem Volumen von 6,97 Milliarden Euro und einem Anteil von rund 26 Prozent der bei weitem größte Investor in Kroatien. Dahinter folgen mit großem Abstand die Niederlande mit vier Milliarden Euro und Deutschland mit rund drei Milliarden Euro. "Insgesamt sind rund 750 österreichische Unternehmen direkt in Kroatien vertreten. Durch Kroatiens Modernisierungsvorhaben wie zum Beispiel in Industrie und Infrastruktur werden sich zusätzliche Potenziale ergeben, Geschäfte in Kroatien abzuschließen, die wiederum in beiden Ländern Arbeitsplätze sichern", betont Mitterlehner. Weitere Entwicklungsmöglichkeiten sieht Mitterlehner vor allem im Energiebereich und in der Tourismuswirtschaft. "Mit unserem weltweit anerkannten Know-how bei Öko-Innovationen und im Tourismus können wir verstärkt punkten."

Trotz der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Lage hat Österreichs Wirtschaft im Vorjahr Waren im Wert von rund 1,1 Milliarden Euro an Kroatien verkauft und im Gegenzug Waren im Gegenwert von 760,7 Millionen Euro importiert. Im Außenhandels-Ranking liegt Kroatien bei den Exporten auf Rang 21 und bei den Importen auf Rang 24. Der traditionelle Handelsbilanzüberschuss zählt mit rund 349 Millionen Euro zu den höchsten, die Österreich weltweit erzielt. Trotz der langfristig positiven Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen waren die Exporte zuletzt rückläufig und bietet der EU-Beitritt am 1. Juli daher eine große Chance, neu durchzustarten.

