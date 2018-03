BK Faymann:"Kärnten ist so ein schönes Bundesland und endlich ist es bei Peter Kaiser in verlässlichen Händen!"

Herzlicher Empfang und Beifall für den Kanzler in Klagenfurt am Wörthersee

Klagenfurt (OTS) - Klagenfurt (OTS). - In der voll gefüllten Klagenfurter Stadthalle machte Bundeskanzler Werner Faymann gestern abend, im Zuge der Kanzlertour "Fürs Land. Durchs Land" halt.

In seiner Rede bedankte sich der Kanzler für die gute Zusammenarbeit mit Kärnten und blickte der Wahl im Herbst positiv entgegen: "Am 29. September 2013 entscheidet es sich, welchen Weg Österreich in Zukunft geht!"

LH Dr. Peter Kaiser nützte die Gelegenheit, sich bei den vielen Gästen für den Ausgang der Wahl am 3. März zu bedanken: "Kärnten braucht solche Leute wie ihr es seid. Wir haben eine große Verantwortung übernommen und ich verspreche, gemeinsam mit LHStv. Dr. Beate Prettner und LHStv. Dr. Gaby Schaunig Tag und Nacht die Weichen so zu stellen, damit das Leben in Kärnten noch attraktiver wird."

Weiters verwies Kaiser auf die fünf Zukunftspläne der SPÖ-Kärnten:

dem Plan für die beste Bildung, für gute Arbeit, für leistbares Leben, gesunde Zukunft und eine solidarische Gemeinschaft.

Für alle Vorhaben benötige man auch einen starken Partner in Wien. "Ich setze auf Werner Faymann, tut es mir gleich!"

Als besonders wichtigen politischen Bereich nannte der Bundeskanzler die Beschäftigung. Zuletzt war er in Spanien, wo jeder zweite Jugendliche arbeitslos ist. "Wir wollen dafür sorgen, dass es in Österreich nie so weit kommt, dass so viele junge Leute auf der Straße stehen - das ist das Herzstück unserer Arbeit." Jene, die keine Lehrstelle haben, sollen nicht zu Hause sitzen müssen. "Wir versuchen diese jungen Menschen in Lehrlingswerkstätten einzubinden. Diesem Beispiel möchte jetzt auch die EU folgen."

Auch auf die Alpine-Pleite, die allein in Kärnten rund 1000 Alpine-Mitarbeiter trifft, hat der Bundeskanzler Stellung bezogen. Er kündigte ein neues Baupaket für Arbeitsplätze an. "Wir müssen in Zeiten wie diesen, wo die Krise noch längst nicht überwunden ist, mit entschlossener Politik entgegen halten und um jeden Arbeitplatz kämpfen. Wir werden daher die laufenden Konjunkturinvestitionen von 4,5 Milliarden Euro um zusätzlich 500 Millionen Euro pro Jahr erhöhen", sagte Faymann. Schwerpunkte des Pakets sollen ein Konjunkturpaket Wohnen, der Ausbau der Kinderbetreuung, Maßnahmen im Bereich Pflege sowie Investitionen in den Ausbau der Bahn und die Tunnelsicherheit sein. Finanziert wird das Baupaket für Arbeitsplätze aus Rücklagen aus allen Bereichen.

Aber auch soziale Sicherheit ist für Bundeskanzler Faymann ein klarer Handlungsauftrag. Medizinische Versorgung und Bildung dürfen keine Frage des Einkommens sein. In den Vereinigten Staaten sei es die Regel, im Krankenhaus die Kreditkarte beim Eingang abzugeben. Ist zu wenig drauf, wird der Patient wieder nach Hause geschickt. "In Österreich ist jeder Mensch gleich viel wert, vom Kleinkind bis zum Erwachsenen."

Als Kanzler lehne es Faymann daher entschieden ab, Generationen gegeneinander auszuspielen. "Ich habe Respekt vor Menschen, die dieses Land aufgebaut haben. Sie haben dafür schwer gearbeitet. Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass es bei den Pensionen einen Wertausausgleich gibt, und dass sich ältere Menschen Pflegeheimrechnungen leisten können." Er werde es auch nicht zulassen, dass die Energie und das Wasser privatisiert werde.

"Wir sind die, die mit Leidenschaft Politik für andere machen, die viel vorhaben. Wir wollen Arbeitslosigkeit verhindern, Bildungschancen schaffen und eine Finanzierung, wo Millionäre mehr beitragen. Wir sind für eine nachhaltige Gestaltung der Zukunft, das ist unsere Handschrift. Dieses Land ist zu schön und zu wertvoll, um es einer schwarz-blauen Regierung zu überlassen!" beendete Faymann unter Beifall und standing ovations seine Rede.

