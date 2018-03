departure fördert innovative Vertriebsprojekte von Wiener Kreativunternehmen

Wien (OTS) - Für Kreativunternehmen spielen Vertrieb, Marketing und Verkauf eine zentrale Rolle. Mit dem neuen Call focus New Sales unterstützt departure - Kreativagentur der Stadt Wien und Tochterunternehmen der Wirtschaftsagentur Wien Unternehmen aus der Wiener Kreativwirtschaft dabei, ihre Produkte und Dienstleistungen noch besser am Markt zu positionieren. "Mit dem Call NEW SALES werden Kreativunternehmen ermutigt, die Verwertung ihrer kreativen und innovativen Produkte und Dienstleistungen auf eine nachhaltige Basis zu stellen, neue Vertriebsstrategien zu erforschen und innovative Partnerschaften einzugehen - das stärkt die Unternehmen und den Wirtschaftsstandort", so Renate Brauner, Vizebürgermeisterin der Stadt Wien.

Ohne strategische Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, sowie lokaler und internationaler Handelspartner wird sich das beste Produkt als Ladenhüter erweisen. "New Sales impliziert, dass kreative Produkte und Dienstleistungen andere Marketingstrategien brauchen als traditionelle Produkte und dass diese Strategien nicht hinter der Qualität, der Kreativität und der Innovation der Produkte oder Dienstleistungen zurückbleiben dürfen," so Bettina Leidl, Geschäftsführerin von departure.

Gefördert werden die Umsetzung erfolgversprechender Vertriebskonzepte auf nationaler und internationaler Ebene, sowie Projekte, bei denen die Konzeption innovativer und kreativer Vertriebsstrategien Bestandteil der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen ist. "Wir setzen mit unseren Förderangeboten ganz bewusst Impulse, um Unternehmen dazu anzuregen, den "nächsten Schritt" zu tun. Die Faktoren Innovation und Internationalisierung sind eine besonders fruchtbare Mischung, da sie selbstverstärkend sind und zu höherer Wettbewerbsfähigkeit führen", erklärt Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien Gruppe.

Der Call NEW SALES ist für departure die konsequente Fortsetzung des Calls KOOPERATION. Auch und gerade beim Vertrieb können Unternehmen der Kreativwirtschaft von Kooperationen innerhalb der Kreativwirtschaft ebenso wie von Kooperationen mit Unternehmen der klassischen Wirtschaft profitieren.

focus NEW SALES facts & figures

Door Opener

Von departure beauftragte Door Opener (Vermittler) leisten im Vorfeld Unterstützung bei der Konzeption. Als Door Opener fungieren Doris Rothauer: Schwerpunkt Design und Architektur, Wally Salner:

Schwerpunkt Mode, Martin Sirlinger, Schwerpunkt Multimedia, Tatjana Domany: Schwerpunkt Musik, Anja Hasenlechner: Schwerpunkt Kunstmarkt. Die Kontaktaufnahme zu den Door Openern erfolgt über die departure-Förderabteilung.

departure get together - Informationsveranstaltung von departure und The Gap:

Am Montag den 08.07.2012, 18 Uhr findet im sektor5, in der Siebenbrunnengasse 44, 1050 Wien eine zweite Informationsveranstaltung mit dem Schwerpunkt Musik und Multimedia statt.

Die Informationsveranstaltung vom 17.6.2013 am Karlsplatz mit dem Schwerpunkt Design, Architektur und Mode gibt es als Audiomitschnitt auf unserer Website www.departure.at unter Netzwerkaktivitäten zum Anhören und auf www.soundcloud.com zum Download.

White Paper focus NEW SALES

Ein ausführliches White Paper gibt anhand von Interviews, Best-Practice Beispielen und Gastkommentaren einen vertiefenden Einblick in die Thematik NEW SALES und soll zu Einreichungen anregen.

departure

departure, die Kreativagentur der Stadt Wien und ein Unternehmen der Wirtschaftsagentur Wien, wurde im Herbst 2003 als Österreichs erste eigenständige Wirtschaftsförderungs- und Servicestelle für Unternehmen der Kreativwirtschaft gegründet und fördert und vernetzt Wiener Unternehmen der Kreativwirtschaft in den Bereichen Architektur, Audiovision, Design, Kunstmarkt, Medien/Verlagswesen, Mode, Multimedia und Musik. Seit der Gründung von departure wurden 402 Projekte mit 25,4 Millionen Euro gefördert und mehr als 1.800 hoch qualifizierte Arbeitsplätze neu geschaffen oder gesichert.

Service Themencall "focus NEW SALES"

Einreichfrist: 17.6. bis 3.10.2013, 18 Uhr

Dotierung: 1 Million Euro Förderquote: 57 %, zusätzliche drei Prozentpunkte gibt es für Projekte, an denen Frauen maßgeblich und/oder in Führungspositionen beteiligt sind

Maximale Fördersumme: 200.000 Euro pro Projekt/Vorhaben Einreichung: online unter www.departure.at

Telefonische Anfragen und Kontakt zu den "Door Openern":

Matthias Kieber, T +43 1 4000-87108, kieber @ departure.at Download White Paper und Ausschreibungsunterlagen: www.departure.at

