Sicherheit durch Nähe

LR Mennel: Neues Feuerwehrhaus Bregenz-Fluh ist ein erneutes Bekenntnis zu regionalen Sicherheitsstrukturen

Bregenz (OTS/VLK) - Mit 128.000 Euro aus dem Landesfeuerwehrfonds wurde der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die Ortsfeuerwehr Bregenz-Fluh unterstützt. Bei der Eröffnung des neuen Hauses am Samstag, 29. Juni 2013, unterstrich Landesrätin Bernadette Mennel einmal mehr das Bekenntnis des Landes Vorarlberg zur Förderung regionaler Sicherheitsstrukturen.

"Um den Menschen in Vorarlberg ein möglichst hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten, ist es wichtig, dass gut geschulte und bestens ausgerüstete Einsatzkräfte in der Nähe verfügbar und dadurch bei Bränden, Unfällen oder Naturkatastrophen sehr rasch einsatzbereit sind", sagte Mennel. Darüber hinaus zeige gerade das Beispiel der Ortsfeuerwehr Fluh, wie sehr die Feuerwehren in Vorarlberg mit vielfältigen Aktivitäten auch das dörfliche Leben gestalten und den Zusammenhalt in den Gemeinden positiv beeinflussen. Rund zehn Prozent der Fluher Bevölkerung sind bei der Feuerwehr aktiv. Derzeit zählt die Ortsfeuerwehr 42 Mitglieder.

"Unsere Feuerwehren sind durch ihre prompte Einsatzbereitschaft und hohe Leistungsfähigkeit ein unverzichtbares Stück Sicherheit in Vorarlberg. Dafür gilt es immer wieder danke zu sagen. Verdientermaßen gilt den Feuerwehrmännern und -frauen höchstes Vertrauen und Anerkennung in der Bevölkerung", so Landesrätin Mennel.

