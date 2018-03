ORF SPORT + mit der Live-Übertragung der Auslosung der ersten Runde des ÖFB-Cups

Am 1. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 1. Juli 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Auslosung der ersten Runde des ÖFB Samsung Cups um 20.40 Uhr, die Höhepunkte von der 2. Etappe der 65. Internationalen Österreich-Radrundfahrt um 20.15 Uhr, vom Kanu-Weltcup in Augsburg um 21.30 Uhr und von der Beachvolleyball-World-Tour 2013 in Rom um 22.15 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Am zweiten Tag der 65. Internationalen Österreich-Rundfahrt am 1. Juli kommt es am Kitzbüheler Horn, das zum 14. Mal in ununterbrochener Folge Etappenziel ist, zum ersten Showdown in den Alpen. Gestartet wird wie im vergangenen Jahr in Innsbruck vor dem Landestheater. Wie in den vergangenen drei Jahren geht auch die 65. Auflage der Tour über acht Tage - mit acht Etappen und einer Gesamtlänge von mehr als 1.000 Kilometer. Die Tour führt durch die sieben Bundesländer Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Niederösterreich, Burgenland und Wien.

Am 1. Juli werden im Rahmen der "Samsung Cup Night" die Paarungen der ersten ÖFB-Samsung-Cup-Runde der Saison 2013/14 (Spieltermin: 12. bis 14. Juli) ermittelt. Die Auslosung wird live aus dem Kursalon Wien übertragen. Als Glücksengerl tritt die Welt- und mehrfache Europameisterin im Poolbillard, Jasmin Ouschan, in Erscheinung. In Ouschans Heimatstadt Klagenfurt wird in den kommenden fünf Jahren das Samsung-Cup-Finale ausgetragen. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch Torschützenkönig Rubén Rivera Corral (RZ Pellets WAC, 6 Treffer) sowie der Gewinner der Fairplay-Wertung FK Austria Wien geehrt. Insgesamt nehmen 64 Mannschaften am Bewerb teil, 19 Vereine der Bundesliga und 45 Clubs aus den Landesverbänden, die vom jeweiligen Verband für den Samsung-Cup 2013/14 nominiert wurden. Künftig genießen Amateurteams in den ersten drei Runden Heimrecht gegen Teilnehmer aus den Bundesligen, diese werden aus getrennten Töpfen gelost. Kommentator ist Bernhard Stöhr.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 28. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at