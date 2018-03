ÖSTERREICH: Kanzler Faymann appelliert "an Gewerkschaft und an die ÖVP"

Der Bundeskanzlern erhöht jetzt den Druck bei den Lehrerdienstrechtsverhandlungen

Wien (OTS) - SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann erhöht vor der Lehrerdienstrechtsverhandlung am kommenden Mittwoch das Tempo. In einem Gespräch mit der Tageszeitung ÖSTERREICH (Sonntags-Ausgabe) sagt der Kanzler: "Wir sind der Lehrergewerkschaft mit unserem Angebot schon sehr weit entgegengekommen."

Und, so der Kanzler deutlich: "Man sollte eine Reform mit den Lehrern machen, aber ich appelliere jetzt an die Lehrergewerkschaft und an die ÖVP, ihre Blockadehaltung aufzugeben."

