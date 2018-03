Butter, Bienen, Korn und Ei: Kulinarisches in "Land und Leute"

Das TV-Landwirtschaftsmagazin am Samstag, 6. Juli in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Die Themen von "Land und Leute" am 6. Juli um 16.30 Uhr in ORF 2:

*Leben wie ein Kaiser ...

... das können Urlaubsgäste im Salzburger Pinzgau auf Schloss Saalhof in Maishofen: Dort erleben sie "Urlaub am Bauernhof" im besonderen Ambiente und genießen Milch- und Fleischprodukte aus dem traditionsreichen landwirtschaftlichen Betrieb.

*Alles in Butter.

Pro Jahr verbraucht jeder Österreicher 5kg Butter. Dem entsprechend ist ihre Qualität ein großes Thema - bei der Herstellung naturreiner Butter in einer Sennerei im Tiroler Zillertal ebenso wie bei den Prüfungen in der Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft in Rotholz in Tirol.

*Bienen-Flug.

Es gibt viele Diskussionen um das Bienensterben und die Beschränkung von Neonicotinoiden - auch eine Kärntner Biologin, die auf ihrem Biohof in Mossburg vier Millionen Bienen hält, macht sich darüber und über die Imkerei (unkonventionelle) Gedanken.

*Getreide-Schatzkammer.

Im Weinviertel, einer der Kornkammern Österreichs, gedeiht Weizen dank des pannonischen Klimas besonders gut. Daher wird Weinviertler Getreide, das zu verschiedenen regionalen Spezialitäten verarbeitet wird, auch als eigene "Genussregion" vermarktet.

*Küche mit Ei.

Eier sind ein wichtiger energiereicher Bestandteil der Ernährung, der Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei 230 Stück pro Jahr. Und gerade für die leichte Sommerküche gibt es spezielle Genuss-Rezepte, wie ein Lokalaugenschein in der Steiermark zeigt.

