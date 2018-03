FPÖ-LPO Ragger: Zusammen was zusammen gehört

Mit 97,3 Prozent Wiedervereinigung der Freiheitlichen beschlossen

Pörtschach (OTS) - Am heutigen Abend kam es vor rund 300 Delegierten und 100 Gäste im Congress Center Wörthersee in Pörtschach zur historischen Wiedervereinigung der Freiheitlichen Kräfte. Mit 252 von 259 Delegiertenstimmen, also 97,3 Prozent, fiel das Votum deutlich für eine starke freiheitliche Bewegung aus. Ab heute gilt es wieder gemeinsam zu gehen und als klare Opposition gegenüber der Links-Koalition aufzutreten", so Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache, Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger und Klubobmann Mag. Christian Leyroutz unisono.

Zu Beginn führte Leyroutz aus, dass am heutigen Parteitag wieder zusammengeführt wird, was schon immer zusammengehört hat. Die neue Links-Koalition habe in den ersten Monaten gezeigt, dass die Parteibuchwirtschaft wieder Einzug hält in Kärnten. Das Einzige, um was sich diese Koalition kümmere, sei die Rotfärbung in sämtlichen Bereichen des Landes. Daher sei es wichtig, dass die Freiheitlichen geschlossen und als Einheit auftreten. "Wir sind die einzige Bewegung, die sich noch für Werte einsetzt und als einziger Gegenpol und Kontrollpartei auftritt. Die Freiheitlichen haben die Aufgabe übernommen die Zukunft zu gestalten. "Geschlossenheit, Zusammenhalt und ein klares Zeichen für gemeinsame freiheitliche Politik", so Leyroutz.

Landesparteiobmann Christian Ragger zeigte auf, dass die Freiheitlichen auf eine stolze Vergangenheit zurückblicken können. Man müsse sich wieder auf diese Werte besinnen. "Nicht alles, was wir in den letzten Jahren für die Kärntnerinnen und Kärntner erreichen wollten, war von Erfolg gekrönt. Es war die Geschwindigkeit, landauf landab, die uns das Zuhören verlernen ließ. Wir haben mit Herz für das Land gearbeitet und werden dies auch in Zukunft tun. Die Freiheitlichen werden Kärnten nicht den linken Kräften überlassen", betont Ragger. Die neue Regierung zeichne sich vor allem durch Stillstand aus. Während die Arbeitsplätze im Land schwinden, Kärnten weist im April fast 15 Prozent Arbeitslosigkeit auf und die Beschäftigung erstmals seit 15 Jahren rückläufig ist, übe sich die Links-Regierung nur im Vernichten freiheitlicher Politik. Mit der Abschaffung von Teuerungsausgleich, Müttergeld und Jugendstargeld wurden rund 25.000 Menschen vor den Kopf gestoßen.

Auch der Kassasturz nach der "Schaunig-Formel" sei eine Farce. "Während wesentliche Vermögenswerte wie der Zukunftsfonds oder die Kelag nicht mit einberechnet wurden, hat man fiktive Schulden mit eingerechnet, nur um das Land Kärnten und freiheitliche Politik schlecht dastehen zu lassen. Ob dadurch das Rating oder die Kreditwürdigkeit des Landes Kärnten sinkt, ist der neuen Links-Regierung egal", zeigte Ragger auf. "Am Ende des Tages wird es uns Freiheitliche brauchen, die bessere Politik für die Menschen dieses Landes machen und mit dem Herzen bei den Menschen sind", so Ragger weiter.

Bundesparteiobmann Heinz Christian Strache betonte in seiner Rede, dass die Freiheitlichen nun nach acht Jahren wieder zusammengefunden haben. Ein ständiger Entwicklungsprozess gehöre zum Leben dazu. "Die Ära der Gemeinsamkeit beginnt heute, wir blicken gemeinsam in die Zukunft und werden als freiheitliches Bollwerk gegenüber Rot-Schwarz-Grün auftreten und für Kärnten arbeiten", so Strache. Vor allem in Wien sei ersichtlich, was die Jahre der rot/grünen Politik in der Bundeshauptstadt angerichtet hätten. Auch auf bundespolitischer Ebene herrsche Stillstand und Ungerechtigkeit. Der höchsten Arbeitslosigkeit und der höchsten Staatsverschuldung stehen die höchsten Kosten für das tägliche Leben gegenüber. "Noch nie haben wir mehr für das tägliche Leben gezahlt als heute", so Strache. Die Freiheitlichen wollen für Gerechtigkeit stehen und das rot/schwarze System der Ungerechtigkeit aufbrechen. "Uns kann man auf Dauer nicht aufhalten. Mit Geduld und Beharrlichkeit werden wir unser gemeinsames Ziel erreichen. Kärnten freiheitlich ungeteilt", so Strache.

