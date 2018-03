Neues Volksblatt: "Existenziell" (von Markus Ebert)

Ausgabe vom 29. Juni 2013

Linz (OTS) - In der Auseinandersetzung mit der Bawag stehe für Linz Steuergeld in der Höhe von mehr als 450 Millionen Euro auf dem Spiel, angesichts eines Budgetvolumens von 763 Millionen Euro liege "die existenzielle Bedeutung des Rechtsstreits auf der Hand". Meinhard Lukas, bis Donnerstag Rechtsberater der Stadt in der Swap-Causa, machte gestern bei seiner Pressekonferenz (Seite 4) die Dramatik der Situation noch einmal deutlich.

Dass es kein gutes Bild macht, wenn die Stadt vor Gericht gewinnen will, im Management (sprich in der Politik) aber die Fetzen fliegen, ist unbestritten. Bloß ist die Frage, warum der Polit-Streit mittlerweile so heftig ist. Eine Antwort lieferte gestern der Bezirksgeschäftsführer der Linzer SPÖ. Der Rücktritt von Lukas mache "sichtbar, wie sehr der ungezügelte Opportunismus der ÖVP der Stadt und dem Land schadet", kritisierte er. Wer so denkt, gießt genau jenes Öl ins Feuer, das nach Ansicht von Lukas derzeit gar nicht brennen sollte. Doch der Wunsch der SPÖ, dass politisch alle brav stillhalten, damit die Stadt keinen Schaden nimmt, ist ein allzu frommer. Der Schaden, und man kann das nicht oft genug betonen, hat seinen Anfang dort genommen, wo SPÖ-Politiker das Sagen hatten und haben. Ob aus politischer Fahrlässigkeit, mangelnder Kontrolle oder schlicht finanztechnischem Unverständnis heraus - rote Politik hat Linz in einen existenziellen Rechtsstreit getrieben.

