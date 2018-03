AK informiert Reisende am Flughafen Schwechat

Reisetipps der AK-Konsumentenberatung im "Check-In 3"

Wien (OTS/AKNÖ) - Die Expertinnen und Experten der AKNÖ-Konsumentenberatung sind auch heuer wieder vor Ort am Flughafen in Schwechat. Bis 11. August geben sie den Urlaubsreisenden Tipps für den ungetrübten Urlaubsspaß. An einem eigenen Infostand der Arbeiterkammer im Terminal "Check-In 3" stehen sie Reisenden für Beratungsgespräche zur Verfügung: Freitags von 15 bis 20 Uhr, Samstags und Sonntags von 7 bis 12 Uhr.

Gratis-Broschüre "Reisetipps" für Urlauber

Die Reisenden erhalten beim Infostand der AKNÖ die Broschüre "Reisetipps". Sie enthält Infos und Tipps, wie Urlauber bei verschmutzten Stränden, abgewohnten Hotelzimmern oder gar Baustellen vor Ort auf ihre Rechte pochen können. "Wir wollen den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern helfen, damit sie sich im Urlaub auch wirklich erholen können. Deshalb sind wir am Wochenende schon zu den frühmorgendlichen Abflugzeiten der Chartermaschinen vor Ort, um möglichst viele Urlauberinnen und Urlauber informieren zu können", erklärt AKNÖ-Konsumentenschützer Manfred Neubauer.

Die Broschüre "Reisetipps" kann kostenlos unter der Telefonnummer 05 7171-1212 bestellt werden. Außerdem steht sie als Download im Internet unter noe.arbeiterkammer.at zur Verfügung.

