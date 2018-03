Fotos und Filmmaterial zum 150-jährigen Jubiläum der Bayer AG / Regelmäßig neues Footage zu Events

Die TV-Footage-Plattform des Bayer-Konzerns hat einen neuen Kanal:

"150 Jahre". Beispielhaft begleiten Filmausschnitte und animierte Fotos die Entwicklung von Bayer von den Anfängen zu einem Weltkonzern. Regelmäßig wird die TV-Footage-Plattform mit neuem Filmmaterial zu Jubiläums-Aktivitäten aktualisiert.

Bereits über 14 Stunden Filmmaterial laden hier zur Entdeckungsreise ein. Erleben Sie, wie Bayer als kleine Farbenfabrik im heutigen Wuppertal-Barmen begann. Verfolgen Sie, wie Leverkusen zum Hauptsitz des Unternehmens wurde und Aspirin zum Jahrhundertmedikament. Gewinnen Sie Einblicke in die Unternehmensgeschichte von Amerika bis Asien. Erfahren Sie mehr über das soziale Engagement der Bayer AG, z.B. in den Bereichen Sport, Bildungs- und Forschungsförderung.

Die nächste Aktualisierung der Plattform mit neuem Footage erfolgt am Samstag, 29.6.2013, nach der Geburtstags-Feier in der BayArena in Leverkusen. 30.000 Besucher werden erwartet: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Familienmitglieder und Pensionäre aus allen deutschen Standorten des Unternehmens ebenso wie Nachbarn.

"Wir sind Bayer", so lautet das Motto der Veranstaltung, in deren Mittelpunkt die Beschäftigten stehen. Die Gäste erwartet ein zweieinhalbstündiges Programm mit Stars, Aktionen und emotionalen Augenblicken. Einer der Höhepunkte: Gemeinsam wird das größte lebende Bayer-Kreuz aller Zeiten geformt. Den Abschluss bildet ein 45-minütiges Konzert des Überraschungsgastes - eines internationalen Musikers mit seiner Band - zusammen mit den Bayer-Philharmonikern. WDR-Moderatorin und Bayer-Athletin Anke Feller, Stadion-Moderator Klaus Schenkmann sowie Comedian Guido Cantz begleiten die Gäste durch die Veranstaltung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bayer.na-smartsite.de und unter www.tv-footage.bayer.de. Neues Footage erwartet Sie ebenso anlässlich des Jubiläums-Festakts in der Kölner Messe am 16.7.2013.

