Kopf sieht beeindruckende Reformen als gute Basis für EU-Beitrittsverhandlungen

ÖVP-Klubobmann erfreut über grünes Licht des EU-Gipfels

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Österreich hat den Start von EU-Beitrittsverhandlungen mit Serbien immer befürwortet. Es ist wichtig, dass die Länder des Westbalkans eine Europa-Perspektive haben, zeigte sich heute, Freitag, ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf erfreut über das grüne Licht des heutigen EU-Gipfels für den Start der Beitrittsverhandlungen. Besonders positiv sei die Festschreibung eines konkreten Datums.

Österreichs pro aktives Engagement auf den Balkan trägt die Handschrift der ÖVP. Vor allem Vizekanzler Außenminister Michael Spindelegger habe sich sehr für den Start von EU-Beitrittsverhandlungen mit Serbien engagiert. Er, Kopf, habe erst kürzlich Belgrad einen Besuch abgestattet, darunter auch dem Vizepremier Aleksandar Vucic. "Die Fortschritte und Reformen, die in den letzten Jahren als Vorbereitung für den Beginn von Beitrittsverhandlungen geschafft worden sind, sind beeindruckend und müssen unbedingt weiter verfolgt werden", so der Klubobmann. Zudem tritt die Österreichische Volkspartei dafür ein, dass die Srpska Napredna Stranka (SNS) in die europäische Familie der Europäischen Volkspartei aufgenommen wird.

Kopf wies zudem auf die wichtige Rolle Österreichs als Vermittler zwischen Kosovo und Serbien hin. Serbien und Kosovo haben den europäischen Gedankenüber das Trennende gestellt.

"Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Serbien sind eng. Ziel ist es, diese zu pflegen und noch weiter ausbauen, denn Serbien und andere Staaten des Westbalkans sind traditionell mit Österreich eng verbunden und eine wichtige Region. Stabilität ist die Basis für Wohlstand", schloss Kopf.

