ÖVP-Landstraße: Vertikalgärten können den Grünraumanteil im Bezirk heben!

Mögliche Standorte sollen ehestmöglich gefunden werden

Wien (OTS) - Ein Wunsch von einem Großteil der Landstraßer Bevölkerung ist es den Grünraumanteil im Bezirk zu heben. Aus diesem Grund hat die ÖVP-Landstraße in der gestrigen Bezirksvertretungssitzung einen entsprechenden Antrag eingebracht, dass geprüft werden soll, wo im Bezirk Vertikalgärten, sprich Begrünungen an Hausfassaden möglich sind. "Da gäbe es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Schulen oder Amtsgebäude der Stadt Wien würden sich hier anbieten!", ist der Landstraßer ÖVP Klubobmann Georg Keri überzeugt. Es gibt bereits interessante Beispiele für solche Vertikalgärten, warum soll so etwas nicht auch im 3. Bezirk möglich sein.

"Obwohl die Grünen seit nunmehr zweieinhalb Jahren in der Stadtregierung sitzen und einigen Gestaltungsspielraum hätten, haben sie es bis dato leider noch nicht geschafft entsprechende Maßnahmen zu setzen, die zu einer Erhöhung des Grünraumanteils im Bezirk führen würden", so Klubobmann Keri in einer kurzen Stellungnahme zu einer heutigen Aussendung der Grünen Landstraße und meint weiter: "Das einzige wofür die Grünen in Wien stehen sind Gebührenerhöhungen am laufenden Band. In dieser Frage sind sie wahrlich weltmeisterlich!" Das Grünthema ist daher bei der ÖVP-Landstraße in guten und besseren Händen.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at