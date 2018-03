"Thema" am 1. Juli: 14-Jähriger in Untersuchungshaft misshandelt

Außerdem: Woche der Lebensretter und Reportage über Teenagermütter

Christoph Feurstein präsentiert in "Thema" am Montag, dem 1. Juli 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Folter und Vergewaltigung - 14-Jähriger in Untersuchungshaft misshandelt

"Es ist unerträglich, wie die Situation von der Politik jetzt schöngeredet wird", zeigt sich die Jugendpsychiaterin und gerichtlich beeidete Sachverständige Gabriele Wörgötter enttäuscht. Aussagen der österreichischen Justizministerin Beatrix Karl, wonach die Verhältnisse für Jugendliche in Justizanstalten "so gut wie nie sind", seien fernab jeder Realität. Auslöser der Debatte ist der Fall eines 14-jährigen Burschen, der während der Untersuchungshaft in der Justizanstalt Josefstadt in Wien von jugendlichen Mithäftlingen in der Zelle vergewaltigt und gefoltert worden ist. Das sei keineswegs ein Einzelfall, sagen Experten und verweisen auf mangelhafte Aufsicht und fehlendes Personal, zwei Kritikpunkte von vielen. "Ich hatte das Glück, kräftig zu sein. Die Schreie aus anderen Zellen waren aber nicht zu überhören", erzählt Manuel über seine Haft in der Justizanstalt Josefstadt. Was läuft falsch? Und: Müssen 14-jährige Ersttäter gleich eingesperrt werden? Andreas Glantschnig und Oliver Rubenthaler haben recherchiert.

Woche der Lebensretter

Donnerstag, 6.15 Uhr auf einer Landstraße im Waldviertel: Claudia R. ist auf dem Weg zur Arbeit, als der Unfall passiert. Ihr Wagen prallt gegen einen Baum und fängt Feuer. Thomas Göschl und Dietmar Schmid zögern nicht: Sie retten die 18-Jährige aus dem brennenden Wrack. Auch die junge Steirerin Ivana Pranjic hatte enormes Glück: An ihrem 21. Geburtstag stürzt sie mit dem Auto in die Hochwasser führende, reißende Mur und wird von zwei Polizisten in letzter Minute aus dem Wasser gezogen. Für die Polizisten gehört es zu ihrem Beruf, doch sonst lässt die Zivilcourage oft zu wünschen übrig. Bis zu 85 Prozent der Passanten greifen bei einem Unfall nicht ein, sagt eine Studie des ÖAMTC. Franz Normann und Johannes Schubert berichten.

Teenagermütter: Baby statt Party

Sara ist 16 und hochschwanger. Die Geburt ihrer kleinen Tochter wird in den nächsten Wochen erwartet. Tamara bekommt im Herbst ihr erstes Baby, schwanger wurde sie mit 15. Larissa ist 19 und erzieht ihren fünfjährigen Sohn Nikos allein: "Sein Vater war damals 15, er hat weiter Party gemacht, und ich war zu Hause und hatte einen Riesenbauch." Kommt es zu einer Schwangerschaft im Teenageralter, ändert sich vor allem das Leben der jungen Mutter radikal. Statt Party und Schule stehen plötzlich Baby und Familienorganisation auf dem Plan. Auch Tamaras Freund hat sich bereits bei der Verkündung der Vaterschaft aus dem Staub gemacht. Für die werdende Mutter ist das eine Katastrophe. Die Vorfreude auf das Baby ist gering. Sie fühlt sich alleingelassen und sucht Halt bei ihren Eltern. Sara geht es besser: Ihr Freund Sakib steht an ihrer Seite, die beiden haben geheiratet. Sie sind fest entschlossen, allen Schwierigkeiten zum Trotz eine kleine glückliche Familie zu werden. Sie wohnen bereits zusammen: in Saras Kinderzimmer. Andrea Zeidler besucht für "Thema" Teenager-Paare in unterschiedlichen Phasen der Schwangerschaft und spricht mit deren Eltern, mit Hebammen und Ärzten über Kinder, die Kinder bekommen.

