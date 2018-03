Neugebauer: Kroatien wertvoller Partner Österreichs in der EU

Zweiter NR-Präsident sieht in EU-Beitritt Kroatiens wichtiges Signal für Westbalkan und Friedensprojekt Europa

Wien (PK) - Anlässlich einer Festsitzung des kroatischen Parlaments hieß der Zweite Nationalratspräsident Fritz Neugebauer Kroatien als wichtigen Partner Österreichs in der EU willkommen. Kroatien werde wertvolle Beiträge für die Europäische Union leisten, zeigte er sich überzeugt. In diesem Sinne freue sich das österreichische Parlament auf eine verstärkte Zusammenarbeit und gemeinsame Initiativen.

Neugebauer erinnerte an die Stationen auf dem Weg Kroatiens in die EU - von der Unabhängigkeitserklärung 1991 über die vier Jahre Bürgerkrieg bis hin zum Assoziierungsabkommen mit der EU und der Verleihung des Status als Beitrittskandidat - und betonte, der Beitritt stehe nun am Ende einer Periode, in der enorme Fortschritte gemacht wurden. Kroatien sei heute ein anderes Land als am Beginn des EU-Beitrittsprozesses und bestens vorbereitet, stand für Neugebauer fest. Der Zweite Nationalratspräsident wertete den Beitritt Kroatiens aber auch als wichtiges Signal für die Region des Westbalkans, werde damit doch klar zum Ausdruck gebracht, dass Reformbemühungen das Tor zur EU öffnen. Neugebauer drückte seine Überzeugung aus, dass eine glaubwürdige Beitrittsperspektive auch weiterhin ein entscheidender Motor für Reformen in den Ländern der Region sein werde. Das sei für das einmalige Friedensprojekt Europa zentral, so Neugebauer. (Schluss) hof

