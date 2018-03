Lueger: Jugendliche haben Chance auf Resozialisierung verdient

Überschuss von 100 Mio. Euro aus dem Justizbereich soll für Wiedereinführung des Jugendgerichtshofes verwendet werden

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Angela Lueger ist empört über die Reaktionen der Justizministerin zum Fall der Vergewaltigung eines 14-Jährigen in der Untersuchungshaft und fordert die rasche Wiedereinführung des Jugendgerichtshofes, der unter Schwarz-Blau abgeschafft worden ist. "Jugendliche haben sich eine Chance auf Resozialisierung verdient. Daher brauchen wir dringend wieder einen Jugendgerichtshof", sagt Lueger am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Es könne nicht sein, Jugendliche mit erwachsenen Straftätern zusammenzusperren, und sie aus Gründen der Personalnot wegzusperren. "Diese furchtbare Situation führt zwangsläufig zu Missständen. Es braucht daher spezielle Einrichtungen für Jugendliche und gleichzeitig mehr Personal", betont Lueger. ****

Die notwendigen Mittel zur Wiedereinführung des Jugendgerichtshofes könnten aus dem Überschuss aus dem Justizbereich verwendet werden. "Immerhin 100 Millionen Euro", so Lueger. Damit würde man eine Win-Win Situation schaffen. "So würde den jugendlichen Straftätern eine echte Chance auf Resozialisierung geboten, außerdem würden Arbeitsplätze geschaffen und die Konjunktur belebt", so Lueger. Man solle sich das Schweizer Modell genauer ansehen und von dem "Verwahrvollzug" abgehen. "Die sozialen Spannungen werden durch eine reine 'Verwahrung' nicht geringer. Der Verwahrvollzug ist außerdem zynisch und mit einem humanistischen Menschenbild nicht vereinbar", so Lueger abschließend. (Schluss) mb/rm

