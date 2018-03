VP-Juraczka ad Parkraumbewirtschaftung: Rot-Grüne Verkehrspolitik bereits nach 30 Monaten spektakulär gescheitert!

Wien (OTS) - "Von Praxisnähe, Bürgerakzeptanz und Augenmaß fehlt in der Wiener Verkehrspolitik weiterhin jede Spur", so ÖVP Wien Landesparteiobmann StR Manfred Juraczka in einer ersten Reaktion zum "Endbericht" der Expertenkommisson zur Parkraumbewirtschaftung.

"Anstatt konkrete Reformen festzulegen, werden zusätzlichen Studien und Untersuchungen in Auftrag gegeben. Die Bürgerinnen und Bürger werden auf den St. Nimmerleinstag vertröstet und die von Bürgermeister Häupl und seiner Vize Vassilakou noch im März 2013 groß angekündigte Reform einfach abgesagt. Es stellt sich die Frage, warum diese "Expertenkommission" von Vassilakous Gnaden etliche Monate versitzt, nur um dann am Ende des Tages außer ein paar kosmetischen Korrekturen, nichts Greifbares hervorzubringen", so Juraczka weiter.

"Wir brauchen eine Parkraumbewirtschaftung, die Flexibilität, Lenkungseffekte und weniger Abzocke beinhaltet. Alle Wienerinnen und Wiener wissen das, alle bis auf Frau Vassilakou. Konkrete Vorschläge und Konzepte der ÖVP Wien liegen dazu seit Langem auf dem Tisch. Wie lange lässt sich die Wiener Bevölkerung eine derart ideologisierende, intolerante und schikanöse Verkehrspolitik noch gefallen", so Juraczka abschließend.

