Karlheinz Töchterle gratuliert dem neuen ÖH-Vorsitzteam

Wissenschafts- und Forschungsminister erwartet sich wertschätzende und konstruktive Zusammenarbeit

Wien (OTS) - Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle gratuliert dem neuen ÖH-Vorsitzteam: Florian Kraushofer (Fachschaftslisten, FLÖ) wurde heute an die Spitze der Österreichischen Hochschüler/innenschaft gewählt, seine Stellvertreter/innen sind Julia Freidl (VSStÖ) und Bernhard Lahner (FEST). Komplettiert wird das Team durch die Generalsekretärin Viktoria Spielmann (GRAS). Der Minister erwartet sich "eine wertschätzende und konstruktive Zusammenarbeit, die von Sachlichkeit und Fairness geprägt ist", so Töchterle. Die neue ÖH-Spitze will er demnächst kennenlernen, er werde sie zu einem Gespräch in das Ministerium einladen.

Anknüpfungspunkte sieht der Minister mehrere, so zum Beispiel die bereits gemeinsam erfolgreich umgesetzte Neuregelung der Inskription sowie den heuer erstmals zu verleihenden Lehre-Staatspreis "Ars docendi" - "in der Sache können wir gemeinsam etwas weiterbringen. Manch scharfe und populistische Töne sind dabei verzichtbar." Weiters nennt Töchterle die soziale Absicherung von Studierenden, die sowohl Ministerium als auch ÖH ein Anliegen ist und derzeit - auf Initiative des Ministers - in einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe der Hochschulkonferenz diskutiert wird. "Wir haben bereits eine gut ausgebaute Studienförderung, wollen das System aber weiter verbessern - daran arbeiten wir gerade", so Töchterle. Ein Bericht ist für Herbst geplant.

Der Minister geht davon aus, dass die neue ÖH-Führung auch mit nicht in der Exekutive vertretenen Fraktionen, wie der größten Studierendenfraktion Aktionsgemeinschaft, im Interesse aller Studierenden konstruktiv zusammenarbeiten wird.

