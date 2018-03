FP-Günther fordert von Lehrern kostenlose Nachhilfe in den Schulferien

Kosten für Eltern nicht mehr tragbar

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Stadtschulrats-Vizepräsident Dr. Helmut Günther fordert angesichts der horrenden Ausgaben von Eltern schulpflichtiger Kinder für Nachhilfeunterricht, dass jeder Lehrer 10 Tage kostenlose Nachhilfe in den langen Schulferien geben soll. Wenn jährlich über 100 Mio. Euro für außerschulische Nachhilfe aufgewendet werden müssen, so ist das für viele Eltern nicht nur unfinanzierbar sondern zeigt zugleich auch das jahrzehntelange Versagen etwa der SPÖ im Wiener Bildungssystem. Obwohl sich Brandsteidl, Oxonitsch & Co. die Chancengleichheit für alle Schüler als Ziel gesetzt haben und dessen Erreichung mit der niveausenkenden Gesamtschule völlig falsch angehen, bringen sie finanziell weniger gut gestellte Schüler in Sachen Nachhilfe zusätzlich ins Hintertreffen. Das kostenlose Angebot von Nachhilfestunden mit Lehrern in den Schulferien würde diese bildungspolitische Unwucht rasch beheben, erklärt Günther. (Schluss)otni

