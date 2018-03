Far East Energy gibt Beginn des 43. Bohrlochs des Jahres 2013 bekannt, 4 weitere Bohrlöcher erreichen endgültige Riefe, derzeit 30 Bohrungen im Feld

Houston (ots/PRNewswire) - Die Far East Energy Corporation, ein börsennotiertes US-Unternehmen, das den Shouyang PSC in der Provinz Shanxi (Volksrepublik China) betreibt, gab heute bekannt, dass in den 13 Tagen seit der Veröffentlichung der letzten Aktualisierung zum Bohrprogramm des Jahres 2013 am Freitag, 14. Juni, mit der Arbeit an 13 neuen Bohrlöchern begonnen wurde, was die Anzahl der Bohrlöcher, mit denen 2013 begonnen wurde, auf 43 erhöht. Zusätzlich erreichten 4 Bohrlöcher ihre endgültige Tiefe (TD - Total Depth), und das Frakturierungsprogramm 2013 ist auf einem guten Weg. Derzeit befinden sich 30 Bohrungen auf dem Feld.

Der CEO Michael R. McElwrath erläuterte: "Wir haben jetzt 30 Bohrungen auf dem Feld vorgenommen. Das übersteigt unser angekündigtes Ziel von 25 Bohrungen bereits bei Weitem. In den letzten zwei Wochen wurde pro Tag im Durchschnitt eine Bohrung vorgenommen. Ein solches Niveau an Aktivitäten ist in China in der Branche unübertroffen, weswegen unserem Team vor Ort, das von unseren beiden General Managers of Field Operations, Brent Lowson und Matt Murphy, geleitet wird, größtes Lob ausgesprochen werden muss."

Das Unternehmen gab zudem die vorläufigen Ergebnisse aus der Probebohrung SYSE-09 bekannt, die sich in der äußersten südöstlichen Ecke des Blocks befindet und über 35 Kilometer vom Produktionsbereich 1-H des Unternehmens entfernt liegt. Das Kohleflöz Nr. 15 ist hier mit über 10 Metern besonders dick und weist einen außergewöhnlich hohen vorläufigen Gasgehalt auf. Das Bohrloch wurde bis zu einer Tiefe von 1388 Metern bzw. 4554 Fuß ausgegraben.

Alex Yang, Senior Vice President for Exploration, erklärte: "Diese Ergebnisse bestätigen erneut, dass die gesamte Osthälfte des Shouyang-Blocks Kohle von ausgezeichneter Dicke und hohem Gasgehalt enthält, weshalb wir uns das außergewöhnliche Ziel gesetzt haben, künftig Produktionsbereiche zu entwickeln und Reserven zu bilden."

Das in Houston im US-Bundesstaat Texas ansässige Unternehmen Far East Energy Corporation unterhält Niederlassungen in Peking und Taiyuan (China) und konzentriert sich auf die Exploration und Gewinnung von Methan aus Kohleflözen in China.

