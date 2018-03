Österreichische Lebensmittel-Spezialitäten auf der FANCY FOOD SUMMER New York 2013

13 österreichische Aussteller auf der bedeutendsten internationalen Fachmesse für Lebensmittelspezialitäten

Wien (OTS/PWK494) - An der FANCY FOOD SUMMER 2013, der bedeutendsten internationalen Fachmesse für Lebensmittelspezialitäten in den USA im Jacob Javits Convention Centre, New York, beteiligen sich 13 österreichische Aussteller auf insgesamt 186 m2 am Gruppenstand der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, der gemeinsam mit dem AußenwirtschaftsCenter New York veranstaltet wird.

Das Angebot an Lebensmittelspezialitäten aus Österreich kann sich sehen lassen: Käsespezialitäten, Kren und Chilli, Pfefferoni, Süßwaren, Gewürze, Kräuterlimonade, Bio-Energy-Drinks, Kürbiskerne, Kürbiskernöle, Backwaren sowie Bio-Lebensmittel im Trockensortiment.

Acht Firmen sind Erstaussteller. Prominente Aussteller sind die "Agrarmarkt Austria" mit einer Sonderschau österreichischer Käsespezialitäten, Berglandmilch, Feldbacher Fruit Partners, Kotányi und Almdudler.

Einige Aussteller sind bereits mit lokalen amerikanischen Importeuren und Distributoren, sowie mit Niederlassungen am US-Markt tätig.

Im Rahmen der FANCY FOOD 2013 findet am Vortag der Messe ein Store-Check in wichtigen Supermärkten in Manhattan für interessierte österreichische Aussteller und Fachbesucher statt.

Am zweiten Messetag veranstaltet der österreichische Wirtschaftsdelegierte in New York, Christian Kesberg, das FANCY FOOD Networking-Event "AUSTRIA.IN GOOD TASTE" im Café Katja, Orchard Street, New York. Zu diesem Networking Event mit österreichischen Lebensmittelspezialitäten werden lokale Branchenvertreter wie Food-Presse, Sommeliers, Importeure, FMB-Manager, Vertreter der Gastronomie, Retail-Kontakte und Medienvertreter eingeladen.

Zusätzlich werden Produktneuheiten österreichischer Aussteller in der Ausstellung für Produktinnovationen "What's New, What's Hot" in der Eingangslobby des Messegeländes in einer Glasvitrine präsentiert. Interessierte Fachbesucher können dabei ihre Kontaktdaten für Terminvereinbarungen während und nach der Messe abgeben.

Auf der FANCY FOOD New York 2013 werden sich mehr als 2.400 nationale und internationale Direktaussteller aus über 60 Ländern beteiligen. Das Messegelände ist ausgebucht. Es werden über 20 internationale Länderbeteiligungen organisiert. Die Ausstellungsfläche umfasst 40.000 m2, und es werden 25.000 nationale und internationale Fachbesucher aus über 75 Ländern erwartet. (PM)

