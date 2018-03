SJ-Moitzi ad Mitterlehner: Praktikumsgesetz, statt reinem Informationsangebot!

Mitterlehner-Vorschlag geht nicht weit genug - Ausbeuterische Praktika gehören durch ein Praktikumsgesetz geregelt

Wien (OTS) - "Die heutige Jugend ist so gut ausgebildet, wie keine andere Generation zuvor. Trotzdem warten am Arbeitsmarkt massive Probleme, wie Jugendarbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigungen, und auch ausbeuterische und unbezahlte Praktika auf sie. Junge Menschen müssen Ersparnisse aufbrauchen, von Eltern unterstützt werden, oder sind auf sonstige Zuwendungen angewiesen. Wir wollen nicht, dass junge, gut ausgebildete Frauen und Männer ohne sozialrechtliche Absicherung in prekärer Beschäftigung für Unternehmen arbeiten müssen, um sich für spätere Jobs zu qualifizieren. Ausbeuterische Praktika gehören endlich abgeschafft und durch ein Praktikumsgesetz geregelt!", fordert Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend und Nationalratskandidat.

Der Mitterlehner-Vorschlag gehe deshalb laut Moitzi nicht weit genug:

"Dass man sich endlich einmal der Problematik annimmt, kann als Fortschritt gewertet werden. Eine reine Service- und Informationsstelle einzurichten, ohne die Probleme an der Wurzel zu packen, ist aber der falsche Weg. Praktika können eine wichtige Ergänzung zur theoretischen Ausbildung sein, man wird aber nicht um eine klare gesetzliche Regelung umhinkommen, will man die Qualität sichern und Jugendliche vor ausbeuterischen Verhältnissen schützen. Auf unsere Initiative hin wurden unbezahlte Praktika im öffentlichen Dienst von Ministerin Heinisch-Hosek abgeschafft. Es wird Zeit, dass auch Jugendliche im privaten Sektor nicht mehr finanziell ausgenutzt werden!"

