Salzburg AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

Christian Struber neuer AR-Vorsitzender, Astrid Rössler und Hans Mayr neu im AR

August Hirschbichler als Vorstandssprecher einstimmig wieder bestellt

Der Aufsichtsrat der Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation hat sich in seiner heutigen (28.6.2013) Sitzung neu konstituiert. Neuer Vorsitzender ist DI Christian Struber. Ebenfalls neu im Aufsichtsrat sind LH-Stv. Dr. Astrid Rössler und Landesrat Hans Mayr. Erste Entscheidung des neuen Aufsichtsrats war die Wiederbestellung von Vorstandssprecher Mag. August Hirschbichler.

Das neue Aufsichtsratsgremium des heimischen Energie- und Infrastrukturunternehmens ist somit auch formal neu besetzt. Diese Rochaden fanden vor dem Hintergrund der Neuwahl des Salzburger Landtages und der Landesregierung statt. Stellvertretende Vorsitzende bleiben, so wie bisher, der Bürgermeister der Stadt Salzburg, Dr. Heinz Schaden, und Energie AG Oberösterreich-Vorstandsvorsitzender Dkfm. Dr. Leo Windtner. Aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden sind mit heutigem Datum der Direktor der Arbeiterkammer Salzburg, Mag. Gerhard Schmidt, sowie der bisherige Vorsitzende, der frühere Finanzlandesrat MMag. Dr. Georg Maltschnig.

Struber: Salzburg AG soll den erfolgreichen Weg fortsetzen

DI Christian Struber, Geschäftsführer der Salzburg Wohnbau GmbH, ist seit Sommer 2009 Mitglied des Aufsichtsrats und kennt sowohl das Unternehmen wie auch die Infrastrukturwirtschaft sehr gut. "Ich freue mich, als Vorsitzender des Aufsichtsrats die Geschicke dieses für Salzburg so wichtigen Unternehmens aktiv mitgestalten zu können. Die Herausforderungen sind riesig, die Energiewirtschaft steht vor einem Umbruch, die Telekommunikation, der öffentliche Verkehr und Mobilität sind Schlüsselbranchen für die Zukunft. Vor allem die Themenbereiche 'Wohnen - Arbeit - Mobilität' werden eine zentrale Stellung in der zukünftigen Arbeit einnehmen. Mit dem Vorstandsduo Mag. August Hirschbichler und Dr. Leonhard Schitter und den engagierten und professionellen Mitarbeitern weiß ich, dass die Salzburg AG auch in Zukunft den erfolgreichen Weg weitergehen kann. Als Vorsitzender des Aufsichtsrats werde ich alles dazu beitragen."

Vorstandssprecher August Hirschbichler wieder bestellt

August Hirschbichler, seit 1978 im Unternehmen und seit September 2000 Vorstand, wurde einstimmig als Vorstandssprecher wieder bestellt. Hirschbichler (60) erhält einen Vertrag bis Ende 2016. Damit bleibt das Führungsduo, bestehend aus August Hirschbichler und Leonhard Schitter, unverändert.

Die Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation ist der kompetente Salzburger Partner für zukunftsorientierte Lösungen rund um Versorgung und Mobilität. Das Angebot an Produkten und Dienstleistungen umfasst Strom, Erdgas, Fernwärme, Wasser, Verkehr (Salzburger Lokalbahnen) sowie die CableLink-Produkte Kabel-TV, Internet und Telefonie. Im Geschäftsjahr 2012 verzeichnete die Salzburg AG mit ca. 2.000 Mitarbeitern rd. 1,48 Mrd. Euro Umsatz. Mehr unter www.salzburg-ag.at.

