"Kulturmontag" am 1. Juli in ORF 2: Schule des Sehens, Bildungsdebatte und Gangnam Style

Weiters: Joschi und die Stars - Backstage

Wien (OTS) - Martin Traxl präsentiert am 1. Juli 2013 ab 22.30 Uhr in ORF 2 einen "Kulturmontag", der diesmal einen Beitrag zur Bildungsdebatte leistet - und nachfragt "Versagt die Regel-Schule?". Weiters stehen Beiträge über die "Schule des Sehens", die internationale Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg, sowie über Dekadenz à la Korea und eine Generation, die ihr Gesicht aus dem Katalog bestellt, auf dem Programm.

Außerdem im "Kulturmontag": Seit Jahrzehnten chauffiert Josef "Joschi" Deininger Film- und Bühnenstars zum Drehort, zur Probe, zu Premieren und Preisverleihungen. Und durch den ORF-"dok.film: Joschi und die Stars" wurde er gleichsam selbst ein Star. Dieser Erfolg hat wiederum Folgen - und zwar in Form einer zweiteiligen Fortsetzungsgeschichte, die unter der Regie von Wolfgang Beyer entstand und deren erster Teil - "Backstage" - am Montag, dem 1. Juli, um 22.50 Uhr im "Kulturmontag" in ORF 2 zu sehen ist. Der zweite Teil begleitet "Joschi" dann am 5. August zu den Salzburger Festspielen.

"art.film" zeigt um 0.00 Uhr Sabine Derflingers "42 plus" mit Claudia Michelsen, Ulrich Tukur, Petra Morzé, Jacob Matschenz und Tobias Moretti. In dem vom ORF über das Film/Fernseh-Abkommen kofinanzierten Film lässt ein junger Tramper eine Familienmutter die "Spielregeln" brechen.

Bildungs-Debatte: Versagt die Regel-Schule?

In zwei Monaten beginnt wieder die Schule - aber welche ist die beste? Einen "Verrat des Bildungssystems an unseren Kindern" ortet der deutsche Philosoph Richard David Precht und fordert keine Bildungs-Reform, sondern eine Bildungs-Revolution: die Kindergartenpflicht ab drei Jahren und das Aus für Klassen, Noten und Fächer. Alles schön und gut, aber welche Kinder sollen eigentlich davon profitieren? Die es sich leisten können, sind ohnehin kaum betroffen, meint die Journalistin Sibylle Hamann, die ihren Sohn einfach die "Schule ums Eck" besuchen ließ. Der "Kulturmontag" präsentiert seinen Beitrag zur Bildungsdebatte, mit den Philosophen Richard David Precht und Konrad Paul Liessmann, Sibylle Hamann und dem Lehrer und Autor Niki Glattauer.

Kunst-Ferien: Die Schule des Sehens

Die Internationale Sommerakademie für Bildende Kunst Salzburg - einen Ort der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Herkunft, gesellschaftlichen Hintergrunds und Alters - wollte Oskar Kokoschka und gründete im Sommer 1953 auf der Feste Hohensalzburg die "Schule des Sehens", die erste Kunstsommerakademie auf europäischem Boden und Gegenmodell zu den traditionellen nationalen Kunstakademien. Ein Lehrkonzept ohne Trennlinie zwischen künstlerischem Handwerk und umfassender intellektueller und humanistischer Bildung, der staatlichen Ausbildung weit voraus. Der "Kulturmontag" berichtet über 60 Jahre Sommerakademie, in der sich die Entwicklung der Kunst, des Kunstbetriebs und der akademischen Lehre widerspiegelt.

Gangnam Style: Dekadenz à la Korea

Mit Schönheitschirurgie in die Charts - Der südkoreanische Hip-Hop-Künstler PSY hat den größten Hit aller Zeiten auf YouTube gelandet: "Gangnam Style". Eine Persiflage auf urbane Dekadenz und sinnentleerten Luxus, die sich in Seoul breitmachen. Mit Seifenopern im Fernsehen hat es begonnen, mittlerweile bestimmt die "Südkoreanischen Welle" die Ästhetik von Kinofilmen, Videospielen ebenso wie die Popmusik. Korean Pop, kurz K-Pop genannt, ist in. Immer neue Boy- und Girlie-Bands werden erschaffen und in ganz Asien perfekt vermarktet. Gesangstalent ist dabei Nebensache - das Aussehen spielt die entscheidende Rolle, und so steht am Anfang fast jeder Karriere eine Schönheitsoperation. Mit Botox-Injektionen, verlängerten Nasen, verschmälerten Backenknochen und neuen Augenlidern wird einem - westlichen - Schönheitsideal nachgeeifert, längst keine Geschmacksfrage mehr, sondern Diktat der Pop-Industrie. Der "Kulturmontag" über eine Generation, die ihr Gesicht aus dem Katalog bestellt.

Der "Kulturmontag" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

