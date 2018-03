"Sport am Sonntag" live aus Klagenfurt vom Ironman Austria

Am 30. Juni um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert "Sport am Sonntag" am 30. Juni 2013 um 18.00 Uhr in ORF eins live aus Klagenfurt vom Ironman Austria. Im Anschluss an "Sport am Sonntag" zeigt ORF eins ab 19.30 Uhr die Highlights der ersten Etappe der Österreich-Radrundfahrt.

Ironman Austria - Wenn Sportler an die Grenzen gehen:

Es ist eine der härtesten Sportveranstaltungen des Landes. Bereits zum 15. Mal trifft sich die heimische und internationale Triathlon-Elite am Wörthersee. "Sport am Sonntag" zeigt die Highlights aus, "15 Jahre Ironman".

Brasilien gegen Spanien - Der Kampf um den Confed-Cup:

Gastgeber gegen Weltmeister. Im Confed-Cup-Finale kommt es ab 23.50 Uhr in ORF eins zum Duell der besten Fußballspieler der Welt.

Formel 1 in Silverstone - Vettel gegen den Rest der Welt:

Der WM-Führende Sebastian Vettel ist in Silverstone der große Gejagte. Rennbericht, Analyse und Interviews in "Sport am Sonntag".

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at