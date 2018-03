Open Data Wien: Erweiterung um Protokolle des Gemeinderats und Landtages

Frauenberger und Werner-Lobo erfreut über Weiterentwicklungen

Wien (OTS) - Nach dem Start der Open Data Initiative 2011 in Wien ging heute Freitag, die 10. Open Data Phase auf data.wien.gv.at online. Mit den neuen Datensätzen sind nun auch erstmals die Protokolle des Wiener Gemeinderates und Landtages in maschinenlesbarer Form abrufbar. "Die politischen Entscheidungen und Gremien transparent zu gestalten ist ein wichtiges Element der Wiener Open Government Strategie. Die Protokolle tragen dazu einen Teil bei. Weitere Initiativen um die Transparenz der politischen Gremien zu erhöhen, arbeiten wir gerade in einem politischen Board aus," betont die zuständige Stadträtin Sandra Frauenberger zur Neuveröffentlichung.

"Für uns war von Anfang an wichtig, dass sich Open Data nicht auf die Freigabe von Datensätzen der Stadtverwaltung beschränken soll, sondern auch mehr Transparenz und Nachvollziehbarkeit in politische Entscheidungsprozesse bringen muss", fügt der Kultursprecher der Grünen Wien, Klaus Werner-Lobo, hinzu. "Die Offenheit von Politik und Verwaltung sind das wirksamste Mittel gegen Korruption und Demokratieverdruss."

Erfolgsbilanz von Open Data Wien: 170 Datensätze und 85 Anwendungen

In den 10 Open Data Phasen wurden bisher 170 Datensätze aus den verschiedensten Bereichen der Stadt Wien veröffentlicht. Auf der Basis dieser offenen Daten wurden 85 Anwendungen, die den WienerInnen im Alltag als Service zur Verfügung stehen, von der Community entwickelt. Die Qualität dieser Anwendungen wird auch bei diversen Wettbewerben ausgezeichnet, wie zuletzt als beim apps4austria-Wettbewerb der E-Government-Konferenz die drei Erstplatzierten der Kategorie "Webanwendungen und mobile Applikationen" auf dem Wiener Datenkatalog beruhten.

10. Open Data Phase

Die 10. Open Data Phase umfasst acht neue Datensätze. Darunter sind drei neue Geolayer zu den Themen Öffentlicher Verkehr, WLAN-Stadt Wien Standorte sowie Brücken und Tunnel der Landstraßen B+L. Des Weiteren wurde der Datenbestand der Wienbibliothek sowie Statistikdaten der Wiener Linien eingespeist. (Schluss)

