Zinggl: ORF kapituliert endgültig vor öffentlichem Kulturauftrag

Wrabetz schießt sich auf jene ein, die bereits am wenigsten haben

Wien (OTS) - Die Streichung der Unterstützung für den Österreichischen Musikfonds ist für den Kultursprecher der Grünen, Wolfgang Zinggl, ein weiterer Schritt zur Kapitulation des ORF in Sachen Kulturauftrag: "Generaldirektor Wrabetz schießt sich auf jene ein, denen es am meisten weh tut, da sie sowieso bereits am wenigsten haben. Ein Kulturauftrag, der nur in der Übertragung von Oper, Operette und klassischem Konzert verstanden wird, ist eine extrem konservative Auslegung des ORF-Gesetzes und wird das Publikum bald nur noch auf den Freundeskreis von Festspielen reduzieren."

"Wenn diese Attacken auf die künstlerische Gegenwartsproduktion so weitergeht, verliert der ORF seine öffentlich rechtliche Berechtigung", kritisiert Zinggl weiter. Es geht um den ohnehin lächerlichen Betrag von 100.000 Euro, die der heimischen Musikproduktion entzogen werden sollen und die ihr aber das Überleben gesichert haben. "Angesichts der zahlreichen Verfilmungen von Drei-Groschen-Romanen auf ORF 1, die täglich Millionen von Euro verschlingen, ist diese Streichung nicht nur bösartig. Sie ist für den ORF beschämend, und für den Musikstandort Österreich schädlich."

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at